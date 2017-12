Compania olandeză U-Boat Worx a prezentat prima limuzină submarină din lume. C-Explorer 5 este un submarin de lux, care costă 1,5 milioane de lire sterline. Are cinci locuri confortabile, un sistem de aer condiţionat şi se poate scufunda până la 300 de metri adâncime. Dacă nu vi se pare suficient de luxoasă, puteţi adăuga un sistem de sunet pe baza unui iPod, lumini LED, un braţ care poate lua mostre de pe fundul oceanului, un sistem video HD sau un sonar. ”Ideea de a avea propriul submarin este fantastică. Poţi să te scufunzi oriunde şi oricând vrei. Când ajungi lângă recife neexplorate, îţi iei propriul submarin şi te transformi în Cousteau”, afirmă purtătorul de cuvânt al companiei. Submarinul poate fi folosit şi pentru cercetări marine. ”La cerere, submarinul poate fi echipat pentru a petrece 12 ore sub apă, dacă nu este mişcat prea des”, a mai anunţat compania. U-Boat Worx are mai multe tipuri de limuzine submarine: C-Explorer 5 este cel mai mare şi cel mai luxos. Mai există C-Explorer 2 cu două locuri şi C-Explorer 3, cu trei locuri.