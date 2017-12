Limuzine pentru pensionari

Peste 40 de pensionari aflaţi în Centrul pentru Persoane Vîrstnice Constanţa au avut parte, ieri, de o surpriză de proporţii. Persoanele aflate la cea de-a treia tinereţe s-au plimbat cu luxoasele limuzine ale firmei Star Limos. Îmbrăcaţi „de fripturi”, pensionarii au fost plăcut surprinşi de gestul celor de la Star Limos. „Muream, dar cu aşa ceva nu credeam că mă voi plimba. Începînd de la căruţa mea de acasă cu care mă plimba tatăl meu am ajuns să mă văd în limuzină. Numai în filme vedeam cum oamenii bogaţi se plimbau şi beau şampanie”, ne-a declarat Maria Mihai, o pensionară în vîrstă de 78 de ani. La fel de impresionat a fost şi un veteran de război, Mircea Paloşan, în vîrstă de 89 de ani. „Mai am cîţiva ani şi prind suta, dar nu credeam că voi vedea aşa ceva. În timpul vieţii m-am plimbat cu tot felul de maşini, dar cu aşa ceva nu am mai mers”, a spus Mircea Paloşan. Pensionarii de la Centrul pentru Persoane Vîrstnice Constanţa au fost plimbaţi cu două limuzine, în două serii, pe mai mai multe artere din Mamaia şi municipiul Constanţa. Directorul firmei Star Limos, Andrei Boboc, a declarat că societatea sa a dorit să ofere o surpriză pensionarilor cu ocazia sărbătorilor Pascale.