Linda Evangelista vrea pensie alimentară de 46.000 de dolari

Top modelul canadian Linda Evangelista a solicitat din partea fostului ei iubit, François-Henri Pinault, actualul soţ al actriţei Salma Hayek, o pensie alimentară de 46.000 de dolari pe lună şi un bodyguard. La o lună de când presa internaţională a dezvăluit faptul că milionarul francez François-Henri Pinault este tatăl copilului celebrei Linda Evangelista, aceasta a depus, la Tribunalul Familial din Manhattan, o cerere prin care solicită pensie alimentară de la fostul ei iubit. ”Aceasta va fi, probabil, cea mai mare pensie alimentară din istoria dreptului familial”, a declarat, pentru cotidianul ”The New York Post”, magistratul Matthew Troy, care va media rezolvarea cazului.

Potrivit documentelor depuse de Linda Evangelista, în vârstă de 46 de ani, fiul ei, Augustin James, de 4 ani, îl are drept tată pe François-Henri Pinault. William Beslow, avocatul angajat de Linda Evangelista, a declarat în faţa magistratului că ”François-Henri Pinault nu face nimic, nu plăteşte nimic”. Pensia alimentară solicitată de clienta sa ar urma să acopere plata serviciilor unei guvernante, care să se ocupe permanent de copil, sumă estimată la 80.000 de dolari pe an şi a şoferilor care sunt foşti poliţişti pensionaţi, sumă estimată la 175.000 de dolari pe an. David Aaronson, avocatul omului de afaceri francez, a atacat aceste cereri, declarând în faţa judecătorului: ”A cerut o guvernantă care să lucreze 24 de ore din 24, pentru că ea nu vrea să stea singură cu copilul. Trebuie să înţelegeţi însă că Linda Evangelista are deja o avere de opt milioane de dolari şi a câştigat anul trecut 1,8 milioane de dolari”. ”Acestea sunt cheltuieli extraordinare, dar pot face parte din viaţa unui copil”, a comentat judecătorul, referindu-se la costurile creşterii copilului în centrul industriei de divertisment. Judecătorul a ţinut cont şi de programul de lucru al celebrului model, care, aşa cum a declarat, poate fi uneori de 16 ore pe zi. Judecătorul a respins însă cererea formulată de Linda Evangelista prin care aceasta solicita plata sumei de 7.500 de dolari reprezentând cheltuieli pentru vacanţe lunare.

Augustin James este singurul copil al top modelului. Salma Hayek, în vârstă de 44 de ani şi François-Henri Pinault, de 49 de ani, s-au căsătorit în 2009 însă au o relaţie care a început în anul 2006, cam în aceeaşi perioadă în care Linda Evangelista a rămas însărcinată. Iniţial, serviciul de presă al milionarului francez anunţa că idila celor doi a avut loc cu mult înainte de relaţia cu Salma Hayek, dar odată cu acest proces s-a confirmat contrariul. Industriaşul francez mai are doi copii dintr-o căsnicie anterioară, încheiată printr-un divorţ în anul 2004. Acesta are şi o fiică cu Salma Hayek, Valentina, care va împlini 4 ani în luna septembrie. De la naşterea fiului ei, în 2006, Linda Evangelista a refuzat să spună cine este tatăl acestuia. Potrivit tabloidelor, omul de afaceri şi supermodelul ar fi fost împreună pentru o scurtă perioadă de timp, când François-Henri Pinault şi Salma Hayek erau despărţiţi. Rămâne de văzut ce a deranjat-o pe Linda Evanghelista de a declanşat acţiunea în justiţie.