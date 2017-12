Linda Hamilton şi-a învins demonii

Celebritatea nu a făcut-o prea fericită, pentru că viaţa sa personală a avut mereu de suferit din cauza problemelor sale de sănătate. În urmă cu 25 de ani, cînd primul film din seria Terminator a făcut din ea o actriţă de succes şi din Arnold Schwarzenegger un superstar, Linda Hamilton nu ştia că avea să se lupte cu demoni mai puternici decît cei din arhicunoscuta producţie. Vedeta, în vîrstă de 52 de ani, se bucură şi acum de un corp plin de muşchi care ar putea să îi trezească invidia chiar şi Madonnei. ”Să ne întoarcem la momentul cînd toată lumea dorea să arate ca mine. Femeile spuneau: . M-am antrenat constant pentru film, dar nu am putut să îmi menţin exerciţiile de fitness”, a mărturisit vedeta. În timp ce reprezentantele sexului frumos se înfometau ca să arate ca ea, viaţa Lindei Hamilton era departe de a fi de invidiat. Problemele sale au început după moartea tatălui ei, cînd avea 5 ani. În adolescenţă a devenit dependentă de mîncare, ascunzînd bucatele chiar şi sub pat. A apelat la băutură şi droguri cînd avea ceva mai mult de două decenii de existenţă şi a suferit o tulburare bipolară, o formă de boală maniaco-depresivă, timp de 20 de ani, înainte de a fi diagnosticată.

Astăzi, Linda Hamilton recunoaşte că a contribuit la ruperea celor două mariaje ale ei. Soţii ei, cel de-al doilea fiind regizorul filmului ”Terminator”, James Cameron, au trăit sub teroarea stărilor ei de furie. ”Am trăit ani întregi suferind şi făcîndu-i şi pe cei din jurul meu să sufere. Cînd eram în picioare, puteam să stau toată noaptea trează, dar cînd eram doborîtă, mă simţeam ca şi cum eram într-o groapă şi eram incapabilă să mă caţăr. Cînd am fost diagnosticată cu tulburare bipolară, acum 13 ani, mi s-au dat în sfîrşit antidepresivele corecte”, a mărturisit vedeta. Primul ei mariaj, cu actorul Bruce Abbott, s-a sfîrşit după şapte ani, cînd el a părăsit-o în timp ce ea era însărcinată cu fiul lor, Dalton, acum în vîrstă de 13 ani. ”Eram îngrozită şi aş fi putut cădea fizic. Cînd Bruce a plecat, a spus: . Şi a avut dreptate. Într-o zi a vărsat ceva pe canapea şi s-a uitat la mine cu o asemenea teamă, încît am putut vedea impactul comportamentului meu în toţi aceşti ani”. A urmat James Cameron, cu care actriţa are o fiică, Josephine, acum în vîrstă de 14 ani, dar de care a divorţat după doar doi ani. La scurt timp, James Cameron s-a căsătorit cu Suzy Amis, care a apărut în ”Titanic”.

Acum, cînd se află în plină campanie de promovare a recentei producţii ”Terminator: Salvation”, Linda Hamilton recunoaşte că este încîntată că s-a întors ca Sarah Connor. ”Sînt fericită, pentru că este un personaj minunat de interpretat. O dură, o femeie puternică”.