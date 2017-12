Lindsay Lohan, alcoolică, dar nu şi anonimă

Tînăra actriţă americană Lindsay Lohan, la cei 20 de ani ai săi, participă la şedinţele Alcoolicilor Anonimi. Dependenţa de alcool a vedetei a fost confirmată de mama sa, Dina Lohan, care a ţinut să prezinte totul ca pe un lucru pozitiv. Astfel, una dintre marile petrecăreţe de la Hollywood primeşte consiliere pentru a nu mai consuma băuturi alcoolice. Vedeta a fost de curînd văzută purtînd o insignă AA şi a fost remarcată la întîlnirile uneia dintre asociaţiile din Los Angeles. "A participat la mai multe întîlniri şi speră să îşi schimbe viaţa în bine de această dată", a declarat un prieten al actriţei.

În ultima vreme, Lindsay Lohan a fost văzută tot mai des petrecînd alături de Britney Spears şi Paris Hilton. Tînăra actriţă filmează, în prezent, pentru o producţie intitulată "The Best Time of Our Lives", unde joacă alături de actriţa britanică Keira Knightley.