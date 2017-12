Lindsay Lohan, goală, în Playboy

Chiar dacă a împlinit venerabila vîrstă de 81 de ani, ochiul de expert al lui Hugh Hefner nu şi-a pierdut din agilitate. Magnatul american a remarcat-o pe Lindsay Lohan în pictorialul nud în care actriţa o întruchipa pe Marilyn Monroe şi a venit repede cu o ofertă. Lindsay Lohan a reuşit să-l impresioneze puternic pe excentricul Hugh Hefner, pentru că legătura dintre el şi Marylin a fost şi rămîne una de nezdruncinat. Cariera fulminantă a lui Hugh Hefner a început odată cu diva americană, atunci cînd a publicat, în primul număr al revistei “Playboy”, poze nud cu ea. În urmă cu cîţiva ani, a declarat că vrea să fie şi înmormîntat alături de Marilyn Monroe.

Planurile patronului revistei “Playboy” cu Lindsay Lohan sînt destul de măgulitoare la adresa controversatei actriţe. Hugh Hefner vrea să recreeze, cu ajutorul ei, faimoasa scenă din filmul neterminat al divei blonde, “Something\'s Got To Give”, în care Marilyn Monroe înota goală. Tînăra actriţă a fost uimită de reacţiile pozitive pe care le-a avut pictorialul pentru revista “The New York Magazine” şi, cu siguranţă, se va gîndi serios la propunerea lui Hugh Hefner. În interviul ce a însoţit incendiarele fotografii, LiLo declara: “Dacă aţi veni la mine acasă, aţi vedea că am foarte multe lucruri legate de Marilyn Monroe