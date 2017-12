Lindsay Lohan, pe drumul cel bun

Actriţa americană Lindsay Lohan se află pe drumul cel bun, după numeroasele probleme cu legea pe care le-a avut în ultimii ani şi a fost chiar lăudată de judecător, săptămâna trecută, în cursul unei audienţe cu privire la modul în care decurge procesul său de reabilitare. Vedeta din “Mean Girls”, care s-a întors dintr-o vacanţă în Hawaii, marţi noapte, a apărut în faţa judecătorului şi a primit cele mai bune aprecieri pentru progresele făcute.

Judecătorul Stephanie Sautner de la Curtea Superioară de Justiţie din Los Angeles s-a declarat impresionată de faptul că actriţa şi-a dus la bun sfârşit cele 12 zile de muncă în folosul comunităţii, la o morgă din Los Angeles, dar şi de faptul că Lindsay a participat la cinci şedinţe de terapie comportamentală, deşi era obligată de instanţă să participe doar la patru. “Domnişoară Lohan, de această dată chiar v-aţi făcut temele”, i-a spus judecătorul actriţei.

Lindsay Lohan a fost condamnată la 120 de ore de muncă în serviciul comunităţii şi la o serie de şedinţe de terapie comportamentală, pentru că a furat un colier dintr-un magazin de bijuterii, la începutul acestui an, în timp ce era deja sub supraveghere, după ce în 2007 a fost arestată pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa unor substanţe interzise. Actriţa mai are un motiv de mare bucurie. Revista “Playboy” din luna ianuarie, pentru care a pozat goală, se vinde ca pâinea caldă. După ce anunţul că Lindsay Lohan va poza nud pentru ”Playboy” a fost primit cu răceală, semnalele că numărul din ianuarie este la mare cerere îi bucură foarte tare atât pe editori, cât şi pe starletă, care chiar are nevoie de ceva capital de simpatie.