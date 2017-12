Lindsay Lohan va fi consilier artistic al casei de modă Ungaro

Starleta americană va fi consilier artistic al casei de modă Emanuel Ungaro, pentru a revigora această marcă prin ”şocuri electrice”, după cum s-a exprimat preşedintele casei de modă, Mounir Moufarrige. Rolul lui Lindsay Lohan în calitate de consilier artistic va fi acela de a-i da idei noului designer-şef al casei Ungaro. ”Este un super consumator şi super consumatorii au idei cu care pot contribui la elaborarea unei colecţii”, a spus Mounir Moufarrige. ”Această marcă va primi un tratament cu şocuri electrice”, a adăugat acesta.

Prima colecţie realizată sub consilierea lui Linday Lohan va fi prezentată pe 4 octombrie. Mounir Moufarrige a mai spus şi că nu este îngrijorat în legătură cu reputaţia pe care o are starleta. ”La presiunea cu care trăiesc, mai ales cele foarte tinere, nu cunosc celebrităţi necontroversate”, a spus directorul casei de modă. ”Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, toate au fost controversate şi, oricum, moda este controversată. Nu mă deranjează!”, a mai spus acesta. De altfel, preşedintele casei Ungaro a fost sincer privind aşteptările în materie de marketing pe care le are de la Lindsay Lohan, a cărei carieră şi viaţă personală sînt urmărite de milioane de oameni pasionaţi de mondenităţi. ”Cred că ne va duce la un alt nivel de vizibilitate, sper să întinerească marca”, a spus el.

Lindsay Lohan este cunoscută pentru pasiunea ei pentru modă şi cumpărături, însă în ultimii doi ani, elanul ei creator a fost umbrit de problemele cu băutura şi drogurile, în timp ce încearcă să ţină nivelul insulinei în frîu, fiind bolnavă de diabet. Actriţa de 23 de ani a fost închisă pentru scurt timp, în 2007, după ce a fost condamnată pentru condus sub influenţa alcoolui şi posesie de cocaină. De asemenea, a trebuit să poarte o brăţară de gleznă electronică, pentru a fi monitorizată.