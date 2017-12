Lindsay Lohan va înregistra un cover după o piesă a lui Britney Spears

Actriţa şi cîntăreaţa Lindsay Lohan, care în prezent lucrează la cel de-al treilea album al său, a declarat că vrea să realizeze un cover după una dintre piesele lui Britney Spears. ”Ea ar vrea să aleagă între piesele «Womanizer» şi «Oops! ... I Did It Again»”, a declarat o sursă apropiată vedetei. Lindsay s-a împrietenit cu Britney în 2006, la puţin timp după divorţul celei din urmă de Kevin Federline. Acestea două, alături de Paris Hilton, erau văzute în mod frecvent în cluburile din Los Angeles şi Las Vegas. Următorul album al lui Lindsay, care se va numi ”Spirit in the Dark”, va prezenta multe piese realizate în colaborare cu alţi artişti, printre care Ne-Yo, Akon, Snoop Dogg, 50 Cent, Kanye West şi Timbaland. În prezent, vedeta în vîrstă de 22 de ani se află într-o relaţie cu DJ-ul Samantha Ronson, sora celebrului producător britanic Mark Ronson.