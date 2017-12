Schioarea americană Lindsey Vonn a doborât recordul de victorii în Cupa Mondială la schi alpin, după ce a înregistrat ieri cel de-al 63-lea succes în această competiție! Vonn (30 de ani) s-a impus în slalomul super-uriaș de la Cortina d'Ampezzo (Italia) și a reușit să o devanseze pe legendara schioare austriacă Annemarie Moser-Proell, care a obținut 62 de succese în anii '70. Duminică, atunci când americanca a câștigat proba de coborâre găzduită de aceeași stațiune italiană, ea egalase performanța lui Moser-Proell.

Lindsey Vonn, care are în palmares patru Mari Globuri de Cristal, rezervate învingătoarei din Cupa Mondială de schi alpin, plus alte 13 globuri mici, ale diferitelor discipline, a înregistrat pe parcursul carierei sale 32 de victorii în probele de coborâre, 21 în cele de slalom super-uriaș, 3 la slalom uriaș, 2 în probele de slalom special și 5 la combinată alpină. La masculin, recordul este deținut de suedezul Ingemar Stenmark, care a înregistrat 86 de victorii în Cupa Mondială, urmat de austriacul Hermann Maier (54) și de italianul Alberto Tomba (50). Dintre schiorii aflați încă în activitate, cel mai aproape de cei trei sunt Benjamin Raich (36), Bode Miller (33) și Marcel Hirscher (29). La fete, Tina Maze are doar 26 de succese.

În slalomul super-uriaș de ieri, Vonn le-a devansat cu 85 de sutimi pe austriaca Anna Fenninger și cu 92 de sutimi pe Tina Weirather (Liechtenstein). În clasamentul general al Cupei Mondiale, lider se menține slovena Tina Maze, cu 972 de puncte, urmată de Anna Fenninger 641p, americanca Mikaela Shiffrin 605p, Lindsey Vonn 538p, suedeza Frida Hansdotter 459p și austriaca Kathrin Zettel 450p.

AUSTRIACUL HANNES REICHELT A CÂȘTIGAT CELEBRA COBORÂRE DE LA WENGEN

Duminică, la Wengen (Elveția), s-a desfășurat mult-așteptata cursă de coborâre de pe pârtia Lauberhorn, una dintre cele mai lungi din Cupa Mondială la schi alpin, traseul măsurând peste 4,4 km. De altfel, aici s-a stabilit în ianuarie 2013 un nou record de viteză pentru Circuitul Alb, Johan Clarey fiind înregistrat de radare cu o viteză de 161,9 km/h! Anul acesta, pe ultima zonă de viteză dinaintea sosirii, concurenții abia s-au apropiat de 150 km/h...

Coborârea de la Wengen din 2015 i-a revenit austriacului Hannes Reichelt, urmat de trei elvețieni. Beat Feuz a sosit la 12 sutimi de secundă, timpul lui Carlo Janka a fost inferior cu 14 sutimi, iar Patrick Kueng s-a clasat al patrulea, la 80 de sutimi. Unul dintre favoriți, norvegianul Kjetil Jansrud, a ocupat locul 5, la o secundă și 11 sutimi. În clasamentul general al Cupei Mondiale continuă să conducă austriacul Marcel Hirscher, cu 836 de puncte, urmat de Jansrud, cu 669p, și de germanii Felix Neureuther şi Fritz Dopfer, cu câte 542p. La sfârșitul acestei săptămâni, cei mai buni schiori din lume vor evolua la Kitzbuehel (Austria), iar sâmbătă va avea loc cursa de coborâre de pe altă pârtie legendară din circuit, Streif.