Lindsey Vonn a schiat cu o fractură la genunchi!

Schioarea americană Lindsey Vonn a concurat duminică, în combinata alpină de la Soldeu (Andorra), contând pentru Cupa Mondială feminină de schi alpin, deşi suferise o fractură la genunchi cu o zi înainte! Sportiva de 31 de ani a purtat o proteză, iar înainte de cursă a avut nevoie de intervenţia medicului pentru a-i extrage lichid din genunchiul accidentat. „Analiza RMN arată o fractură destul de importantă în platoul tibial. Ligamentele arată însă destul de bine”, a scris schioarea pe pagina ei de Instagram. În ciuda accidentării, Vonn a stabilit cel mai rapid timp în manşa de Super-G şi a terminat pe locul 13 în proba de combinată. „Nimeni nu poate să-mi spună acum că sunt o pămpăloaică”, a scris Vonn pe Twitter, la finalul zilei.

Combinata a fost câștigată de Marie-Michele Gagnon (Canada), sportivă aflată la a doua victorie a carierei, după combinata de la Altenmarkt (Austria), din ianuarie 2014. Podiumul de la Soldeu a fost completat de Wendy Holdener (Elveția), la 20 de sutimi, și de Anne-Sophie Barthet (Franța), la 61 de sutimi. Proba de combinată a fost formată dintr-o manșă de slalom super-uriaș și una de slalom special.

Principala rivală a lui Vonn la prima poziție în ierarhia generală, elvețianca Lara Gut, ocupa locul al cincilea după super-G. În manșa secundă, Gut a ratat o poartă, iar Vonn nu a mai forțat, încheind pe locul 13. Astfel, americanca a primit 20 de puncte și are acum 28 de puncte în plus față de elvețiancă, în clasamentul general al Cupei Mondiale. Rămâne de văzut cât de gravă este accidentarea și dacă ea va mai putea să schieze și în etapele următoare. Vonn a fost afectată de leziuni la genunchi încă din 2012, iar cea mai mare parte a sezoanelor 2013 și 2014 a fost ratată din cauza unor intervenții chirurgicale. Dar sportiva din SUA a revenit într-o formă foarte bună în acest an, iar luna trecută a înregistrat victoria cu numărul 76 în Cupa Mondială, record pentru competiția feminină.

Vonn are ceva timp la dispoziție pentru a-și reveni, pentru că la sfârșitul acestei săptămâni oricum nu ar fi concurat la Jasna (Slovacia), unde sunt programate un slalom uriaș și un slalom special.

BRIGNONE A CÂȘTIGAT SUPERG-UL DE SÂMBĂTĂ

Italianca Federica Brignone s-a impus în proba de super-G desfășurată sâmbătă la Soldeu, pe un traseu scurtat din cauza ninsorilor abundente. Aceasta a fost a doua ei victorie din carieră, după slalomul uriaș de la Solden (Austria), câștigat tot în acest sezon. Brignone a fost urmată de americanca Laurenne Ross, la 13 sutimi, și de austriaca Tamara Tippler, la 37 de sutimi. Cursa de sâmbătă a fost amânată timp de trei ore, din cauza condițiilor dificile, ulterior fiind întreruptă pentru 20 de minute, din cauza ninsorii abundente.

Lara Gut s-a clasat pe locul 16, în timp ce Lindsey Vonn s-a accidentat și a fost evacuată pe targă. Ea a început bine cursa, în condiții de vizibilitate slabă, dar nu a reușit să-şi menţină echilibrul într-un viraj din ultima parte a traseului și s-a prăbușit pe pârtie. Cursa a fost întreruptă timp de câteva minute, Vonn primind îngrijiri medicale pe pistă înainte de a fi evacuată pe targă pentru a fi transportată la un spital din Andorra. Americanca e lider și în clasamentul probei de slalom super-uriaș, cu 420 de puncte, urmată de Lara Gut 356p și Tina Weirather (Liechtenstein) 286p.

