Lineker, încântat de jocul Spaniei

Fostul mare jucător englez Gary Lineker, prezent cu naţionala Albionului la Campionatul Mondial din Mexic 1986 şi Italia 1990, a declarat că este o adevărată plăcere să privească jocul de pase al naţionalei Spaniei. „Cred că încă nu au atins nivelul pe care l-au arătat în urmă cu doi ani, la Campionatul European, însă îmi place modul în care ei reuşesc să ţină mingea, îmi place această posesie. A impresionat prin modul în care a eliminat Germania“, a spus Lineker, care după Mondialul din 1986 a jucat trei sezoane pentru FC Barcelona. Lineker a vorbit însă şi despre jucătorii aflaţi în lupta pentru titlul de golgeter. „David Villa este un marcator foarte bun, cu multă încredere în forţele sale. A demonstrat că evoluţia de la Euro 2008 nu a fost una întâmplătoare şi că este un finalizator înnăscut. Miroslav Klose este un jucător cu explozie la turneele finale, unde reuşeşte să înscrie multe goluri. Găseşte mereu spaţiile libere şi este întotdeauna acolo unde ajunge mingea. Chiar dacă nu joacă ca vârf împins ci mai mult pe flancuri, Forlan are un bun control al balonului şi un şut foarte bun de la distanţă, cu care a şi reuşit să înscrie de două ori. A marcat de multe ori din nimic, iar asta spune multe despre calitatea unui atacant. Muller a avut doar patru situaţii clare şi a înscris de fiecare dată. Este clar că el ştie ce are de făcut când este în faţa porţii“, a spus Lineker. Fostul atacant, acum în vârstă de 49 de ani, este golgeterul all-time al naţionalei Angliei la turneele finale ale CM, cu 10 goluri înscrise. La ediţia din Mexic 1986, Lineker a fost golgeterul competiţiei, cu şase goluri. În cele 80 de prezenţe în tricoul Angliei, în perioada 1984-1992, Lineker a înscris 48 de goluri. A evoluat în carieră la echipele Leicester (194 meciuri / 95 goluri), Everton (41/30), Barcelona (103/42), Tottenham Hotspur (105/67) şi Nagoya Grampus Eight (Japonia - 23/9).