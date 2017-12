Linia verde pentru românii din Spania, încă neoperaţională

Ambasada României la Madrid a primit circa 500 de solicitări de informaţii din partea românilor din Spania - vizaţi din iulie de restricţii pe piaţa muncii - însă contact-centerul promis de autorităţile de la Bucureşti încă nu este operaţional, urmând să mai fie puse la punct unele detalii tehnice, a informat MAE. Românii pot semnala eventuale cazuri de abuz privind accesul pe piaţa muncii din Spania la adresa de email mihaela.nica@embajadaderumania.es iar ambasada României la Madrid va transmite aceste solicitări, pentru clarificări, autorităţilor spaniole, a precizat MAE. Până în acest moment, reprezentanţele diplomatice şi oficiile consulare ale României din Spania au primit un număr semnificativ de solicitări de informaţii via e-mail şi telefonic, majoritatea vizând obţinerea de informaţii şi clarificări punctuale. Astfel, consultanţa de specialitate acordată prin intermediul ataşatului pentru muncă şi afaceri sociale din cadrul ambasadei României poate fi estimată la 300 de răspunsuri la solicitări transmise via e-mail şi peste 200 răspunsuri telefonice în cursul lunii august. În vederea sesizării autorităţilor spaniole privind eventuale cazuri de abuz în aplicarea noilor reglementări privind accesul românilor pe piaţa muncii, până la data la care va fi operaţionalizată linia verde (contact center), în completarea elementelor indicate anterior (persoană afectată, demersurile oficiale efectuate, data la care a avut loc discuţia cu funcţionarul spaniol, motivaţia prezentată de acesta), petenţii trebuie să furnizeze ambasadei României şi numerele de înregistrare ale solicitărilor adresate instituţiilor spaniole, pentru ca Ministerul spaniol al Muncii şi Imigraţiei să poată oferi clarificările ce se impun, în funcţie de situaţia semnalată.

Comisia Europeană a aprobat, la 11 august, cererea Spaniei de a restricţiona piaţa forţei de muncă pentru români, până la 31 decembrie 2012, ca urmare a unor perturbări grave pe piaţa forţei de muncă. Aceste restricţii se vor aplica activităţilor din toate sectoarele şi regiunile. Cu toate acestea, restricţiile nu-i afectează pe românii care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă din Spania, dădea asigurări Comisia Europeană, însă românii din Spania s-au plâns între timp că se lovesc de unele neînţelegeri şi interpretări ale noii legislaţii din partea funcţionarilor spanioli.