Linie de credit fără garanţii imobiliare pentru IMM-uri

Bank Leumi a lansat creditul sIMMplus, destinat firmelor mici şi mijlocii care au nevoie de capital circulant pentru finanţarea activităţii curente. „Este foarte important pentru un IMM să poată obţine finanţare rapid, atunci când are nevoie, motiv pentru care am simplificat procedura de analiză a dosarelor, iar linia de credit se aprobă în cel mult şapte zile. În plus, am eliminat garanţiile imobiliare”, spune vicepreşedintele executiv al băncii, Manfred Rauchwerger. O firmă poate lua un credit de cel mult 500.000 lei, cu dobândă variabilă, calculată după formula Robor la trei luni plus o marjă a băncii, de 5,95%. Firmele eligibile trebuie să aibă o activitate prealabilă de cel puţin doi ani, afaceri anuale de minimum două milioane lei şi să nu se afle în insolvenţă.