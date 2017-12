Linii RATC deviate

14:06:40 / 21 Ianuarie 2014

faceti ceva!!

circul cu 43, linia care merge cel mai prost (nu ma intereseaza 43M si 43C, acelea nu ma duc pe mine acasa!). Tare de folos ar fi afisarea orelor de plecare de la capat de linie, ca sa nu mai pierd cate 20 min.astepatand in statie. mai rau ca la o rata comunala! Dupa ce ca astept atat, mai sunt si agresat zilnic de tigani care circula liber, fara sa plateasca niciodata. Am intrebat o controloare, o data, de ce nu cere bilet si grupului galagios si aurit de tigani din spatele autobuzului si mi-a raspuns ca asa li s-a dat ordin. deci, acestia care invart milioane neimpozitate nu platesc, iar noi, cu salariul m inim pe economie, nu numai ca platim ptr ei, dar le mai si suportam mizeriil;e! Iar pensionarii, care de asemenea nu platesc, ar trebui si ei restrictionati la o calatorie pe zi. cand e mai mare aglomeratia, cand oamanii merg la servici si elevii la scoala, atunci se plimba si ei! Dialog intre pensionari, auzit in aurtobuz: Te duci la spital? Nu , azi ma plimb pana la pranz cu autobuzele prin tot orasul. Nu vreau sa se iroseasca abonamentul." Era 7.30 dimineata! inteleg ca sunt batrani s trebuiesc ajutati, dar majoritatea au pensia mai mare decat salariul meu. Asa ar trebui ca si studentii si elevii sa aiba transport gratuit, ca si cei cu salariul minim pe economie!