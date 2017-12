Liniştea dinaintea furtunii sau marea împăcare?

DISCUŢIE Deputatul PDL Elena Udrea a declarat, vineri, că a avut o discuţie cu preşedintele PDL, Vasile Blaga, în urma căreia a tras concluzia că „poate lucra foarte bine” cu acesta pentru schimbarea guvernării USL. Udrea a precizat că s-a întâlnit, la mijlocul acestei săptămâni, cu preşedintele PDL, pentru a-şi lămuri punctele de vedere, după ce unii reprezentanţi ai partidului au criticat-o. „M-a sunat Blaga şi am convenit să ne vedem. Ne-am expus fiecare punctul de vedere. Reproşul la adresa mea, pe care îl aveau unii colegi din fruntea partidului, era că pleacă membri la Mişcarea Populară. Eu am spus că nu i-am trimis eu acolo, ci au plecat pentru că sunt printre susţinătorii preşedintelui Traian Băsescu. De asemenea, am spus că nu plec din PDL, că, dacă vroiam, făceam acest lucru până acum. În acelaşi timp, am ajuns la concluzia că nu este util pentru PDL să fim în opoziţie cu preşedintele Băsescu şi cu Mişcarea Populară”, a afirmat Elena Udrea. Ea a adăugat că în discuţia cu Blaga şi-a prezentat şi ideea de a uni toate partidele de centru-dreapta într-un proiect care să fie girat de preşedintele Băsescu, deoarece acesta este „singurul care poate să unifice centru-dreapta în acest moment”.

UN ALTFEL DE RĂZBOI De partea cealaltă, Vasile Blaga pare a fi marele învins după discuţia cu Udrea, pentru că, prin reacţia sa, el a dat senzaţia că face un pas înapoi în acest război. Însă la fel de adevărat poate să fie şi faptul că împăciuiala dintre Udrea şi Blaga reprezintă „liniştea dinaintea furtunii în PDL”.