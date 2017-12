Lionel Richie plănuieşte reunirea trupei The Commodores

Cîntăreţul american vrea să se alăture, din nou, trupei de funk/soul The Commodores, care l-a ajutat să se lanseze pe plan muzical, pentru un turneu de adio. Lionel Richie s-a bucurat de succes în cariera solo în anii \'80, cu piese precum “All Night Long (All Night)”, “Dancing on the Ceiling” şi “Hello”. Laureatul Grammy a fost membru fondator al trupei The Commodores în anii \'60, însă a decis să cînte solo după ce a văzut că este apreciat atît de public, cît şi de critici.

Aflat la un festival de muzică în Antigua, Lionel Richie, în vîrstă de 58 de ani, le-a spus fanilor că doreşte să se alăture foştilor colegi de trupă în maxim doi ani. “Ar fi bine să o facem acum, pentru că în zece ani, nimănui nu o să-i mai pese”, a spus acesta. Starul a mai spus că turneul trebuie organizat cît mai repede, mai ales că unul dintre membrii trupei, chitaristul Milan Williams, a murit deja, în urmă cu doi ani, din cauza unui cancer.

În ultimii 30 de ani, Lionel Richie a lansat 11 albume de studio, care s-au vîndut în peste 100 de milioane de exemplare în lumea întreagă. Trupa The Commodores nu s-a destrămat după plecarea lui Lionel Richie dar nu a mai reuşit să mai atingă succesul pe care l-a avut în anii \'70. Basistul trupei, Ronald La Pread, i s-a alăturat lui Lionel Richie pe scenă în timpul celui mai recent turneu al acestuia, pentru a interpreta hituri marca The Commodores precum “Three Times A Lady”.