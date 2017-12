Preşedintele şi-a descoperit o nouă vocaţie. E lipitor, că postul de lipitoare e ocupat de altcineva în PD-L, de oale sparte. În această nouă calitate prezidenţială, bîntuie prin Covasna şi prin judeţele limitrofe, unde se poartă şi sigla UDMR. Chipurile, se odihneşte… Aiurea. Da’, toată vara, la Neptun, ce a făcut? A fost de caraulă pe litoral? Preşedintele nostru iubit se odihneşte activ. Numai gura lui se aude: ”Hai la oale şi ulcele din partiduleţele mele… Lipim oale sparte. Recondiţionăm alianţe şi protocoale de tot felul. Confecţionăm trocuri politice cu rezonanţă istorică. Organizăm focuri de artificii pe tema autonomiei ţinutului secuiesc. Hai la oale şi ulceleeee!” După ce a făcut-o de oaie cu PRM, firesc, lipitorul prezidenţial trebuie să lipească oalele sparte la UDMR. După atîta Zorba, cu oale sparte în delir, PD-L, partidul său de suflet, riscă să rămînă singur sau la mîna lui Vadim. PSD exclude orice fel de alianţă cu pedeliştii, ca să nu mai facă unii calcule şi adunări de oale sparte. Liberalii ar fi dat-o la pace cu foştii lor tovarăşi din Alianţa DA, numai că prezidentul, căpos din fire, a spart oala mare cu Theodor Stolojan prim-ministru. Mai dai cu mucii în fasole, că doar oameni sîntem, dar nici chiar aşa! Lipitorul prezidenţial de oale sparte pupă la două mîini: stînga peremistă şi dreapta udemeristă. Îşi face iluzii cînd îşi imaginează că cele două mîini se vor strînge tovărăşeşte, precum secera şi ciocanul, ca să-l conserve pe dumnealui, pentru încă un mandat de cinci ani, la Cotroceni! Lipitorul de oale sparte alegeri prezidenţiale visează! De cîte ori are un coşmar pe tema asta, sare din pat şi ia la talpă ţara. Consilierii săi îi ţin cu meticulozitate evidenţa cioburilor sparte şi îl îndrumă corespunzător. Poate că nu întotdeauna într-o manieră fericită şi inspirată. Cînd spargi oala udemeristă cu dalta peremistă, cum să zic, nu poţi să o lipeşti cu scuipat! După modelul prezidentului, care a adaptat, într-o versiune modernă, sceneta cu Mircea Dinescu la revoluţie, pedeliştii se fac că muncesc. Exemplul personal şi grija faţă de ţară se manifestă plenar şi sub diverse forme. În PD-L, nimeni nu freacă menta! Ca să se evite orice dubii sau comentarii insinuante, menta nu este folosită nici măcar ca biată fiertură pentru un banal ceai. Mai marii partidului vor să evite comparaţiile de genul preşedintele recondiţionează oalele sparte şi alţii freacă menta... Singura care a răspuns corespunzător apelului lansat de preşedintele Băsescu este doamna Elena Udrea, care s-a întrecut pe sine! După ce a dat de pămînt cu mopul, sugerînd lupta cu duhurile rele din politică, a trecut la croşetat. Nici Ecaterina Teodoroiu nu ar fi fost în stare de un asemenea sacrificiu! Mă aşteptam ca exemplul de muncă şi viaţă revoluţionară al lipitorului de oale sparte să mobilizeze şi gruparea conducătoare a pedeliştilor constănţeni. În partidul respectiv, densitatea de oale sparte depăşeşte cu mult media pe cap de politician parvenit, dar nimeni nu ia nicio măsură. După cum realitatea cruntă o demonstrează, Elena Udrea nu croşetează la televizor pentru PD-L Constanţa, ci pentru propria sa imagine. Cine lipeşte oalele sparte de doamna cu mopul? A făcut praf şi pulbere toate oalele partidului! Pe cele prea tari pentru mopul său le-a exclus din partid… Acum, liniştită, ca o bunicuţă, croşetează la gura sobei, în timp ce Trăienică bate ţara în lung şi-n lat, strigînd: “Oale vechi adunăm şi recondiţionăm”! Lipitorul de oale sparte vrea să se lipească de un nou mandat la preşedinţie. De aia se agită, nu pentru că i-ar fi drag mopul partidului! Ca să recondiţioneze cît mai multe oale din cele sparte de domnia sa, face pîrtie prin ţară, se pozează cu sinistraţii, îi curtează pe ziarişti, fie ei şi găozari sau ţigănci împuţite, o tuleşte la românaşii din Italia şi Spania, promiţîndu-le că îşi dă cămaşa “de pi el”. Cu alte cuvinte, desfăşoară o intensă campanie electorală mascată de o banală şi nevinovată perioadă de… odihnă. Între două reprize de somn prelungit şi o masă cu specific secuiesc, dă cu guvernul de “imbecili” de pămînt! Nu era nevoie, pentru că, la acest nivel, are cine să spargă oalele lor. Sigur, preşedintele nu-şi poate refuza o mare plăcere. Cînd îl apucă pandaliile, sparge cîte o oală sau două, după caz, în capul premierului. Pe astea, sînt sigur, nu le mai lipeşte nici dracul! Aud că, în perspectiva alegerilor parlamentare, domnul Tăriceanu vrea să spargă oale într-un colegiu din Ilfov. A trecut cam repede de la oalele din capitală la blidele din provincie! Lipim oaleee şi ulceleeee!