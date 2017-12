LIPNIŢA - Alimente trimestriale pentru 900 de familii

Pentru al doilea an consecutiv, Primăria Lipniţa oferă alimente de bază pensionarilor cu pensia mai mică de 1.000 de lei. Primarul comunei, Florin Onescu, spune că administraţia locală oferă vîrstnicilor pachete constînd în alimente precum zahăr, ulei, mălai, făină, orez, fiecare în valoare de 32 de lei, pentru fiecare gospodărie de pe raza comunei. Edilul-şef spune că 900 de familii din comună beneficiază de acest ajutor, pentru că se încadrează în criteriile stabilite de Consiliul Local. „Săptămîna trecută am oferit vîrstnicilor al treilea rînd de pachete, pe care le oferim de patru ori pe an. Oamenii se bucură de acest ajutor şi spun că alimentele le sînt de un real folos. Este al doilea an la rînd cînd oferim pachete pensionarilor cu venituri mici şi le vom dărui în continuare, pentru că oamenii au nevoie de ele”, a declarat primarul din Lipniţa.