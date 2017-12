Lipoaspiraţia sau liposucţia a început acum 30 de ani, probîndu-şi în timp eficacitatea, dar şi reversul medaliei. Mioara Larie, cosmetician-estetician la salonul M & C Hair Studio "Unisex", spune că zona ce urmează a fi remodelată este măsurată, desenată, pentru a se delimita exact suprafeţele şi volumele, apoi se trece la extragerea a ceea ce este în plus. "Deşi pare simplu, este destul de complicat, fiind un procedeu ce necesită dexteritate pentru că extragerea unei cantităţi prea mare de grăsime poate provoca hemoragii, infecţii şi denivelări, la fel de inestetice ca şi < aripioarele >", explică Mioara Larie, specialistul salonului M & C Hair Studio "Unisex". De fapt, lipoaspiraţia este o metodă de remodelare corporală, nu una de slăbire. Rezultatele vor fi bune dacă extragerea grăsimii este uniformă, pielea avînd rezerve suficiente pentru refacerea elasticităţii ei. Obligatoriu este însă masajul postoperatoriu care începe după cel puţin şapte zile de la intervenţie.