Mioara Larie, cosmetician-estetician la salonul M & C Hair Studio "Unisex", ne vorbeşte astăzi despre lipoliftingul muşchilor fesieri. Aceasta este o metodă de liposculptură specială pentru muşchii feselor, care scade greutatea întregii zone, remodelînd-o şi reîntinzînd pielea cu ajutorul unor fese elastice speciale. "Este o metodă care are loc într-o zi de spitalizare, fără internare, şi care rezolvă problema definitiv, mai ales dacă e făcută la timp. Urmează apoi masaj şi terapii adecvate", explică Mioara Larie. Intervenţia poate fi limitată, pe o zonă restrînsă, şi se adresează tinerilor care au un început de cădere a muşchiului fesier, şi extinsă, pentru persoanele în vîrstă care au o depunere de grăsime difuză. Pe arii extinse se aspiră maximum doi litri de grăsime, folosindu-se, în compensaţie, ultrasunetele pentru regenerare. Specialistul salonului M & C Hair Studio "Unisex" atrage atenţia că după intervenţie se continuă cu şedinţe de masaj.