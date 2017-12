Lippi le-a cerut scuze italienilor

Campion mondial cu Italia, în 2006, în Germania, Marcello Lippi şi-a asumat întreaga responsabilitate pentru eliminarea “squadrei-azzurra” încă din faza grupelor la turneul final din Africa de Sud. „Îmi asum întreaga responsabilitate. Echipa mea a jucat cu teamă în picioare, cap şi inimă şi nu a reuşit să joace aşa cum trebuie, iar asta înseamnă că antrenorul nu a pregătit echipa în mod corect în plan psihologic, fizic şi tactic. Sunt dezolat pentru sportul italian, pentru jucători, pentru federaţie, pentru toată lumea. Nu am pregătit suficient echipa. Mă doare de mor că îmi închei experienţa în modul acesta”, a declarat Lippi, care şi-a luat astfel adio de la naţionala Italiei. În schimb, portarul Gianluigi Buffon a recunoscut că aceasta este valoare echipei în absenţa vedetelor Totti şi Del Piero. „Dacă nu putem bate formaţii ca Noua Zeelandă şi Slovacia, merităm să fim eliminaţi. Cu Paraguay am avut un ritm bun, dar în celelalte două întâlniri nu am putut să ne ridicăm jocul în faţa unor echipe de un nivel inferior. Nu am avut lacune din punct de vedere fizic, dar absenţa unui jucător precum Pirlo ne-a limitat posibilităţile. Din păcate, asta este faţa actuală a fotbalului italian. Să nu uităm că în 2006 am avut în lot jucători precum Totti şi Del Piero”, a spus Buffon.