Lipsă acută de personal la Ambulanţă!

Dacă pe vremuri ambulanţele aveau utilitate doar în a transporta de urgenţă pacienţii la spital, acum, acestea au devenit spitale ambulante în miniatură. Ele sunt dotate cu aparatură de ultimă oră, cu personal medical extrem de bine pregătit, însă insuficient pentru a acoperi pe deplin toate solicitările. Ambulanţele înregistrează pe zi zeci, sute şi chiar mii de solicitări, mai ales în această perioadă, când temperaturile din termometre au atins chiar şi 40 de grade C. Este adevărat că cele mai multe solicitări sunt pentru cazuri care nu pun viaţa în pericol, cum ar fi febre şi colici abdominale, dar 45% dintre cazuri sunt urgenţe de grad zero şi unu, de exemplu, în Bucureşti, potrivit reprezentanţilor Ambulanţei. Cea mai acută problemă cu care se confruntă astăzi Ambulanţa, la nivel de ţară, este lipsa acută de personal. „În ultimii patru ani, în care nu am putut angaja decât o persoană la şapte plecate, deficitul depăşeşte 50%, mai ales la ambulanţieri. De aceea, cei rămaşi muncesc mai mult. Avem 100.000 de ore suplimentare pe care nu le putem plăti, deşi avem bani. Muncind în aceste condiţii, oamenii se uzează fizic şi psihic, se îmbolnăvesc şi intră în concediu medical. Este o situaţie foarte gravă”, susţin reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă din Bucureşti. Şi la Constanţa situaţia este similară, nu de mult, directorul adjunct al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, dr. Ionuţ Cealera, declara că, în perioada de vară, angajaţii nu au voie să intre în concedii, întrucât deficitul de personal este mult prea mare. Pe litoral, ca urmare a numărului mare de turişti, SAJ a deschis trei substaţii în Eforie Nord, Costineşti şi Neptun, în fiecare dintre aceste substaţii existând, în permanenţă, câte un echipaj gata să intervină în orice moment.