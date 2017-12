Lipsă acută de procurori constănţeni şi personal auxiliar

Parchetele constănţene şi-au analizat, vineri, activitatea pe anul 2011 şi au ajuns la concluzia că au reuşit să termine onorabil anul, având în vedere numărul mic de procurori şi personal auxiliar şi volumul mare de muncă. „Am constatat o creştere a numărului de dosare faţă de anul 2010, atât cele soluţionate, cât şi cele înregistrate. Cu toate că, în 2011, au fost numiţi procurori noi la Parchetele constănţene, ne confruntăm în continuare cu o lipsă acută de personal. La nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, care cuprinde şi Parchetele din Tulcea, există o schemă de personal de 111 locuri, însă numai 88 sunt ocupate. Restul locurilor sunt vacante şi sperăm să fie ocupate de procurorii care vor promova în funcţiile de execuţie la examenele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)”, a declarat prim-procurorul Parchetului Curţii de Apel Constanţa, procuror Elena Grecu. Ea a adăugat că Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa ocupă al doilea loc pe ţară la numărul de dosare penale pe care le-a soluţionat un procuror într-un an.

INTENŢII Prezent la bilanţ, procurorul Dan Chiujdea, consilier în cadrul CSM, a susţinut că instituţia din care face parte doreşte să organizeze cât mai multe examene de promovare a procurorilor, astfel încât posturile vacante de la Parchetele superioare să fie ocupate. „Pentru a promova, un procuror are nevoie de o vechime în sistem de cinci ani. Aşa se face că un procuror care abia a venit la Parchetul de pe lângă Judecătorie nu poate avansa deoarece nu îndeplineşte condiţiile necesare. Anul acesta, CSM va organiza, în primul şi al doilea semestru, două examene de promovare în funcţii de execuţii. De asemenea, intenţionăm să majorăm numărul absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii (INM), care în prezent este de 200, pentru a diminua deficitul de personal de la Parchetele locale”, a mai spus Chiujdea. El a adăugat că Secţia pentru procurori din cadrul CSM a transmis priorităţile acestui an ale Parchetului constănţean. „Implementarea codurilor, finanţarea de noi posturi de procurori şi personal auxiliar sunt două dintre priorităţi. Totodată, am discutat şi despre noile atribuţii ale Inspecţiei Judiciare, despre ce înseamnă răspunderea materială a magistraţilor şi ce şi-au propus inspectorii judiciari să verifice de-a lungul anului. Prim-adjunctul procurorului general al României, Marius Iacob, a precizat că schemele de personal după care funcţionează în prezent Parchetele din ţară sunt din 1993, iar volumul de muncă este cu mult mai mare decât acum 20 de ani. El a susţinut că numai anul trecut au fost înregistrate, la nivel naţional, 1,7 milioane de dosare penale.