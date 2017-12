Lipsa banilor şi criza de personal, problemele sistemului penitenciar

Chestorul Ioan Băla, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) consideră că două dintre cele mai importante probleme pe care instituţia le are sunt subfinanţarea şi infrastructura precară. „Numeroasele probleme pe care sistemul penitenciar le are în momentul de faţă sunt, în bună măsură, urmare a unor decenii de subfinanţare şi de tratare mai degrabă ca o Cenuşăreasă a sistemului, fie în perioada în care aparţinea Ministerului de Interne, fie în cea în care aparţinea Ministerului Justiţiei”, a declarat Băla într-un interviu acordat Agerpress. Acesta a vorbit şi despre condiţiile din penitenciarele româneşti. “Printre dintre cele mai importante probleme se află infrastructura, care nu este la nivelul standardelor minime pe care Uniunea Europeană, din care şi România face parte, le pretinde în materie de executare a pedepselor, chiar dacă un număr relativ mare de penitenciare au fost renovate, iar condiţiile din acestea au fost umanizate. Din punct de vedere al spaţiilor minime obligatorii care trebuie asigurate pentru persoanele private de libertate există carenţe. Suprafaţa este de minimum 4 metri pătraţi când cazarea este în comun pentru deţinuţi şi 9 metri pătraţi când cazarea este individuală”, a precizat chestorul Ioan Băla. Acesta a vorbit şi despre deficitul de personal din penitenciare, dând vina, în primul rând, pe restructurările făcute în sistem. “Atragerea altor lucrători nu s-a făcut în acelaşi ritm, o bună perioadă nu am avut o formă organizată de formare profesională pentru ofiţerii care lucrează în sectorul operativ. Rămâne ca o bună oportunitate atragerea de personal calificat în asistenţă socială, psihologie, medicină, inginerie, ştiinţe economice, dar, pentru sectorul operativ, avem nevoie de o formă de pregătire, de o structură de pregătire profesională proprie, idee în care, începând de anul trecut, am reuşit să dezvoltăm un parteneriat foarte bun cu Academia de Poliţie, unde există o secţiune destinată formării ofiţerilor de penitenciare. Din anul universitar 2010/2011 va fi organizat şi primul curs de management penitenciar în parteneriat şi cu dascăli din România, cu experţi din sistemul penitenciar şi judiciar şi cu invitaţi de marcă din sisteme similare din străinătate, a mai spus Ioan Băla.