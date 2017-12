Lipsa de dialog poate băga Poşta în faliment

Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, că managementul privat şi liderii sindicali au obligaţia să salveze Poşta Română, el arătând că, dacă lipsa de dialog va continua, atunci cele două părţi vor băga această instituţie în faliment, iar toţi angajaţii vor rămâne fără loc de muncă. „Dacă o mai ţin pe lipsă de dialog - şi vorbesc către ambele părţi, şi către mangement, şi către sindicate - or să o bage în faliment şi atunci nu ştiu dacă Brătianu o să fie fericit că toţi rămân fără loc de muncă”, a spus Ponta. El a cerut ca ambele părţi să aibă raţiune în tratarea actualei situaţii de la Poştă. Premierul a arătat că angajaţii Poştei nu protestează contra Guvernului, problema lor fiind legată de Ordonanţa 109/2011 privind conducerea corporatistă.

NU AU VRUT SĂ SE EXPUNĂ Aproximativ 20.000 de angajaţi ai Poştei Române, membri ai Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR), au fost ieri în grevă japoneză, cerându-şi drepturile. La nivelul judeţului Constanţa, cei 80 de membri ai sindicatului SLPR nu au protestat, de teama unor repercusiuni. „În unele oficii poştale avem câte doi-trei membri, motiv pentru care era foarte greu să facem grevă. În plus, nu am dorit să-i expunem. Întrucât suntem puţini ca număr, putem fi uşor monitorizaţi. Anul trecut, când am participat la mitingul de la Bucureşti, fiind programat în cursul săptămânii, sindicaliştii au fost monitorizaţi şi cercetaţi disciplinar în timpul serviciului. De altfel, acesta a fost şi motivul pentru care mitingul din 11 mai, de la Bucureşti, a fost organizat duminica”, a declarat liderul SLPR Constanţa, Claudiu Nuca. În ceea ce priveşte următoarea acţiune de protest, pichetarea sediilor, programată pentru joi, 15 mai, ora 10.00, liderul sindical nu ştie dacă se va face şi la Constanţa. „Vom discuta cu membrii sindicatului, dar şi cu liderii de la Bucureşti, pentru a ne hotărî dacă vom protesta sau nu”, a spus liderul poştaşilor constănţeni. El a precizat, însă, că, dacă revendicările nu vor fi soluţionate nici după protestul de joi, va intra în greva foamei, alături de ceilalţi lideri sindicali din ţară. De altfel, nici Sindicatul Poşta Română Constanţa, cu cei 700 de membri, nu a protestat ieri şi nici în celelalte zile, considerând aceste acţiuni nelegale.

Au început negocierile

Managementul Poştei Române împreună cu liderii sindicali au stabilit ieri, în cadrul primei întâlniri de discuţii, graficul de acţiuni pentru identificarea soluţiilor reale cu privire la revendicările sindicale. Cu acest prilej, sindicaliştii au prezentat motivele care au stat la baza protestelor din ultimele zile. Potrivit reprezentanţilor Poştei Române, ca primă măsură concretă, pentru eficientizarea parcursului de discuţii şi negocieri, vineri, 15 mai 2014, va avea loc o nouă întâlnire între echipele tehnice ale companiei şi sindicatelor, pentru a se identifica şi construi propuneri concrete privind rezolvarea revendicărilor sindicale.