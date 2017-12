Lipsa de moralitate aduce mari prejudicii Educaţiei

18:59:03 / 15 Ianuarie 2014

CONCLUZIE

Vad ca vorbiti numai de Etica si Moralitatea profesorilor,. NICI UN COMENTATOR,JURNALIST sau SINDICALIST nu SPUNE = ADEVARUL= Bai ROMANASI ,situatia din INVATAMANT s-a DEGRADAT in ultimii 10 ani de cand TRADATORUL , MINCINOSUL si DVERSIONISTL, Tr, Basescu conduce TARA DICTATORIAL si impreuna cu LACHEII sai a acordat INVATAMANTULUI doar 2, 3 % din PIB si nu 6 % cat era strict necesar pentru desfasurarea unui proces instructiv-educativ normal sau cel putin ca cel pana in 1989., ACEASTA ESTE CAUZ PENTRU CARE MULTE SCOLI APELAU LA = FONDUL CLASEI= Cata ipocrizie da dovada mas-media pentru a BLAMA si TERFELI =PRESTIGIUL corpului didactic,. Dupa incidentul de anul trecut dela bacalaoriat ori pe ce post deschid televizorul nu vad decat injurii si aberatii aduse cadrelor didactice,. OPRITIVA HAIMANALELOR din mas-media si nu mai BLAMATI =PROFESORII., SA VA FIE RUSINE !!!!!!!!! VAD CA SI PONTA CERE ANCHETE IN SCOLI.,DAR NU ALOCA FONDURI SCOLII,. Vinovat de tot ce se intampla este ACEST SISTEM CREAT DE FUNERIU ,ACOLITUL MAFIOTULUI BASESCU care doreste ca ROMANIA SA FIE O TARA ANALFABETA si COLONIE Occidentala,. Celor care va place ca elevii sa faca grva -inloc sa invete-scriti si voi parerile voasre, daca le aveti, !!!