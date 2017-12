Lipsa unui candidat la prezidenţiale, rană vindecată de onoare

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Miron Mitrea, admite că în PSD există un curent puternic al celor care doresc ca partidul să aibă candidat propriu la Preşedinţie şi că, în poziţia pe care o are acum partidul în politica românească, singurul argument în favoarea candidaturii lui Crin Antonescu este onoarea. Într-un interviu acordat Ziare.com, Mitrea vorbeşte chiar despre o rană pe care o reprezintă în PSD lipsa candidatului propriu: \"Rana care există, că nu avem candidat la Preşedinţie, va fi alimentată şi de europarlamentare. Dar prezidenţialele vin repede. Dacă ar fi în 2015, aş spune - Au!\". În opinia lui, PSD era mult mai puternic în vremea lui Adrian Năstase şi nu exclude o viitoare candidatură prezidenţială a fostului premier: „Şi n-ar fi rău pentru România”. De asemenea, Mitrea spune că alianţa dintre PSD şi PNL va ţine cel mai mult până la alegerile prezidenţiale de anul viitor: “Nici nu are rost să ţină mai mult. N-aş mai fi sigur că reuşim un an şi jumătate să menţinem după europarlamentare alianţa. Şi în teritoriu sunt probleme, şi în Bucureşti sunt probleme”. (A.M.)