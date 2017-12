Lis recunoaște că a înșelat-o pe Oana

Oana, soția fostului primar al Capitalei Viorel Lis, trece prin clipe grele, blonda aflând despre recenta escapadă a acestuia în compania unei prostituate, în timp ce negocia pentru o partidă de sex. Încolțit de întrebările nevestei, dar și ale jurnaliștilor, Viorel Lis (70 ani) a recunoscut că a înșelat-o, dar, totodată, a dorit să se și disculpe.

„Niciodată nu am pus condiţii, niciodată nu am forţat pe cineva să stea cu mine. Aţi văzut ce s-a întâmplat. Atât pot să spun faţă de ce s-a întâmplat. Ea era îndepărtată de mine. Eu nu am voie să o ating pe Oana, pentru că are probleme cu coloana, este bolnavă, are depresii. Deci eu eram cam în plus acolo... Nu am luat în calcul că s-ar putea îmbolnăvi aşa când m-am însurat cu ea. Nu eram atât de sigur la început, având în vedere diferenţa de vârstă, am lăsat-o să aleagă ce vrea. Este alegerea ei dacă ar renunţa sau nu la mine", a conchis Viorel Lis.