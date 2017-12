Lista candidaților PSD Constanța pentru alegerile parlamentare, definitivată!

07:00:06 / 26 Octombrie 2016

Alegeri

Bravo felicitari mult succes in alegeri...Ps Cu inima as vota PSD dar in momentul de fata ALDE are prioritate o alianta PSD -ALDE va fi succesul garantat al acestui popor greu incercat pe care se fac experiente politice cum este cel actual cu Santa Klaus si guv SAU de marionete fanariot CIOLoS.Au speculat momentul Colectiv pt a.se tara pe cadavrele tinerilor care au murit pt ca Santa Klaus sa aibe in sfarsit guv SAU..Anchetele au dezvaluit ca a fost o mana criminala dar care nu a fost finalizata nici acum dupa un an.Romanii stiu bine cine sant adevarati vinovati cine a avut de castigat dupa acest genocid care a dat jos cel mai bun guv si prim ministru din istorie....numai niku kuru justitiarul bashit va poate spune...dar dupa 50 de ani la fel cand vom afla adevarul despre rapirea jurnalostilor in Irak.alt mister pe care tot niku kuru si basistii il vor "explica"....ASA CA ROMANASI CA SA NU SE MAI REPETE ASTFEL DE EVENIMENTE NU MAI VOTATI CU PARTIDE EXTREMISTE GEN PDL PMP PNL USR ALTFEL PROSTIA VOASTRA VA UCIDE DIN NOU.