Lista celor mai bune aplicaţii şi jocuri pentru iPhone din 2019

Compania Apple a publicat lista celor mai bune aplicaţii şi jocuri din 2019, pentru platformele iPhone, iPad, Mac şi Apple TV.

Aplicaţia anului pentru iPhone în 2019 este,potrivit Apple, Spectre Camera, care foloseşte inteligenţa artificială pentru realizarea de fotografii cu smartphone-ul care în mod normal sunt obţinute cu echipamente profesionale. Sky: Children of the Light este jocul anului 2019.

Cea mai bună aplicaţie gratuită pentru iPhone în 2019 este, potrivit Apple, YouTube, iar Facetune, de editare foto, a primit titlul de cea mai bună aplicaţie plătită.

Cel mai bun joc gratuit pentru iOS este, în 2019, Mario Kart Tour, iar Minecraft a fost desemnat cel mai bun joc plătit.

Redăm lista celor mai bune aplicaţii şi jocuri (gratuite şi plătite) pentru cea mai populară platformă deţinută de Apple, iPhone:

Aplicaţia anului 2019 pentru iPhone:Spectre Camera (dezvoltată de Lux Optics)

Jocului anului 2019 pentru iPhone:Sky: Children of the Light (thatgamecompany)

Topul aplicaţiilor gratuite pentru iPhone în 2019:

1. YouTube

2. Instagram

3. Snapchat

4. TikTok

5. Messenger

6. Gmail

7. Netflix

8. Facebook

9. Google Maps

10. Amazon

Topul aplicaţiilor plătite pentru iPhone în 2019:

1. Facetune

2. HotSchedules

3. Dark Sky Weather

4. The Wonder Weeks

5. AutoSleep Tracker for Watch

6. TouchRetouch

7. Afterlight - Photo Editor

8. Procreate Pocket

9. Sky Guide

10. Toca Hair Salon 3

Topul jocurilor gratuite pentru iPhone în 2019:

1. Mario Kart Tour

2. Color Bump 3D

3. aquapark.io

4. Call of Duty: Mobile

5. BitLife - Life Simulator

6. Polysphere

7. Wordscapes

8. Fortnite

9. Roller Splat!

10. AMAZE!!

Topul jocurilor plătite pentru iPhone în 2019:

1. Minecraft

2. Heads Up!

3. Plague Inc.

4. Bloons TD 6

5. Geometry Dash

6. Rebel Inc.

7. The Game of Life

8. Stardew Valley

9. Bloons TD 5

10. Grand Theft Auto: San Andreas