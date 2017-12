Lista cu miniștrii Guvernului Ponta IV, negociată la sânge

08:14:17 / 15 Decembrie 2014

negociere ca la taraba

Toate partidele si guvernele care s-au perindat la carma corabiei romanesti din 1990 si pana astazi , au manifestat incapacitate si dispret fata de interesul obstesc si s-au dovedit incapabile sa realizeze ceva in domeniul modernizarii , dezvoltarii economice si prosperitatii majoritatii populatiei . Hotia , coruptia si oportunismul au ajuns sa domine viata politica si publica romaneasca . Toate guvernele au fost demagogice si politicianiste si au transformat incompetenta , ignoranta , dispretul si razbunarea imbecila in sistem de guvernamant .Recentele alegeri europarlamentare au demonstrat ca alegatorii incep sa se trezeasca si nu mai vor doar schimbarea guvernelor , ci schimbarea sistemului care le asigura partidelor accesul la putere in orice conditii indiferent de rezultatele obtinute . Astazi , ca si in trecut , guvernele nu sunt ale tarii in intregul ei , ci ale partidelor care castiga alegerile . Suntem singura tara din Europa in care schimbarea guvernelor nu schimba nimic .Nu ne intereseaza cine guverneaza , ne intereseaza rezultatele .Nu ne intereseaza cifrele din buget ci felul; in care sunt folositi banii alocati si rezultate palpabile in sanatate , invatamant , infrastructura etc . Putem fi optimisti ? NU ! Daca in 25 de ani 60 % din populatie a saracit , cati ani ne trebuie cu asemenea guverne sa scadem acest procent la cca 10 % cat este in Occident si abia dupa aceea sa urmeze o crestere a veniturilor populatiei ? Si asemnea intrebari ar putea continua in toate domeniile de activitate