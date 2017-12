Lista lui Dragnea. Câți candidați sunt pentru postul de premier!

08:56:58 / 21 Iunie 2017

MIELUL TURBAT

Dragnea are istetimea olteanului care a facut avere cu cobiliţa , dar nu suficienta inteligenta necesara unui lider de partid sau om de stat . Că unui om politic nu i se cere inteligenta , este ceva firesc , avand in vedere ca este prima conditie ca sa ajungi ceva in politica . Ca tot romanul , ne intrebam si noi cum de l-a numit pe Grindeanu premier , cand avea la indemana pe cei 7 magnifici , categoric superiori acestuia . Dragnea nu a inteles cat de periculos este sa alegi pentru fiica ta iubita ( guvernul ) un soţ dintre personalul casnic avut la dispozitie ca sa te slugareasca . Dragnea a crezut ca a numit in functia de premier un miel si la scurt timp a constatat ca mielul a turbat si vrea sa-si muste stapanul , fapt care s-a si intamplat . Dragnea ramane de neclintit , nu face nicio concesie mergand inainte cu deviza " aut Caesar aut nihil ". Vanzolelile politicianiste si evenimentele la care asistam demonstreaza calitatea partidelor , politicianistilor si cetatenilor incapabili sa inteleaga pericolul de a se lasa manipulati pentru a primi faramiturile de la masa la care se imbuiba alesii neamului . Si indiferent ca este vorba de o schimbare de premieri de guverne sau partide , se va merge in continuare pe principiul selectiei specific romanesti . Se vor relua luptele crancene pentru gasirea si alegerea la conducerea statului pe cei mai prosti din sanul clasei politicianiste Nu este usor , dar pana la urma este gasit prostul , idiotul ideal ,este aplaudat , si dus pe umeri la locurile cele mai inalte . In limbaj popular , acesti indivizi se numesc oameni de paie . Si culmea este ca de fiecare data , cei care au contribuit la nenorocirea noastra , vor iesi in faţă in chip de salvatori . Nici n-a decedat guvernul PSD ca Orban a declarat ca este gata sa guverneze spre fericirea noastra .