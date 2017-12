Lista lungă a documentarelor propuse pentru Oscar

Academia de Film americană a anunţat cele opt documentare dintre care vor fi făcute nominalizările în această categorie la premiile Oscar din 2013. Trei până la cinci documentare vor fi nominalizate la premiul Oscar în această categorie, pe data de 10 ianuarie. Cele opt documentare, alese din 31 de propuneri, sunt: ”The Education of Mohammad Hussein”, în regia lui Heidi Ewing şi Rachel Grady, producător Loki Films, ”Inocente”, în regia lui Sean Fine şi Andrea Nix Fine, producător Shine Global, ”Kings Point”, semnat de Sari Gilman, producător Kings Point Documentary, ”Mondays at Racine”, în regia lui Cynthia Wade, producător Cynthia Wade Prods., ”Open Heart”, scris şi regizat de Kief Davison, producător Urban Landscapes, ”ParaIso”, în regia lui Nadav Kurtz, producător The Strangebird Co., ”The Perfect Fit”, în regia lui Tali Yankelevich, producător SDI Prods. şi ”Redemption”, de Matthew O\'Neill, producător Downtown Docs. Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun documentar i-a revenit peliculei ”Undefeated”, de TJ Martin, Dan Lindsay şi Rich Middlemas. Gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie, la Teatrul Dolby.