Lista oficială a noului GUVERN, prezentată de premierul Viorica Dăncilă

16:39:38 / 26 Ianuarie 2018

Profitorii..

Greu se mai naște acest guvern... Si cate impliniri marete va face... Chiar nu ne-a dezamagit PSD-ul... Asa crestere economica si asa nivel de trai nu am mai avut...Ce norocos sunt ca traiesc in aceasta epoca.. Apropo cum s-o numi epoca asta ca aia de aur s-a incheiat tragic????