Lista scurtă a filmelor propuse la Oscarul pentru cea mai bună animaţie

Studiourile Pixar, Disney, Sony şi DreamWorks urmează să se lupte încă o dată la viitoarea gală a premiilor Oscar, întrucât au produs şase dintre cele 21 de filme avute în vedere de membrii Academiei de Film americane spre a fi nominalizate. Lungmetrajele de animaţie ”Brave”, ”Frankenweenie” şi „”Hotel Transylvania” se regăsesc pe lista scurtă de 21 de pelicule a filmelor propuse spre a fi nominalizate la premiile Oscar 2013, la categoria cel mai bun film de animaţie.

Filme de animaţie cu mare succes comercial, precum ”Brave”, ”Frankenweenie”, ”Wreck-It Ralph”, ”Madagascar 3: Europe\'s Most Wanted” şi ”Hotel Transylvania” vor concura astfel pentru unul dintre cele cinci locuri de pe lista peliculelor animate ce vor fi nominalizate la premiul Oscar. Această listă finală va fi anunţată în luna ianuarie. Filmele ”ParaNorman”, ”The Lorax”, ”The Pirates! Band of Misfits” şi ”Ice Age: Continental Drift” apar şi ele pe această listă, alături de mult lăudata producţie sud-africană ”Adventures in Zambezia” şi de pelicula franceză ”Zarafa”. Celelalte filme de animaţie ce apar pe lista scurtă a producţiilor animate propuse pentru nominalizarea la Oscar sunt: ”The Rabbi\'s Cat”, ”From Up on Poppy Hill”, ”Delhi Safari”, ”Hey Krishna”, ”The Mystical Laws”, ”The Painting”, ”Secret of the Wings”, ”Walter & Tandoori\'s Christmas”, ”A Liar\'s Autobiography: The Untrue Story of Monty Python\'s Graham Chapman” şi ”Rise of the Guardians”.

În 2012, premiul Oscar pentru cel mai bun film de animaţie a revenit peliculei ”Rango”, regizată de Gore Verbinski, în care vocea personajului principal este asigurată de actorul Johnny Depp. Nominalizările la premiile Academiei de Film americane vor fi anunţate pe 10 ianuarie 2013. Gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 24 februarie, la Teatrul Dolby.