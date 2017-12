Lista scurtă a nominalizărilor pentru Premiul Man Booker pe 2014

Scriitorul britanic Howard Jacobson se numără printre cei şase finalişti selectaţi anul acesta pentru Man Booker Prize, una dintre cele mai prestigioase distincţii literare din Marea Britanie, care va fi decernată pe 14 octombrie. Lista scurtă include trei scriitori britanici, doi americani şi un australian. Ceilalţi finalişti sunt Neel Mukherjee, Ali Smith, Joshua Ferris, Karen Joy Fowler şi Richard Flanagan. 2014 este primul an când lista romancierilor selecţionaţi pentru Booker Prize include şi scriitori americani, după ce în anii trecuţi a inclus autori din alte state membre în Commonwealth, Irlanda şi Zimbabwe.

Howard Jacobson, care a câştigat acest trofeu literar prestigios în 2010, cu volumul ”The Finkler Question”, este nominalizat în acest an pentru romanul de dragoste futurist ”J”. Cele două personaje principale din roman trăiesc într-un univers în care nimeni nu vorbeşte despre trecut, care este privit cu suspiciune. Joshua Ferris este nominalizat cu al treilea roman al său, ”To Rise Again a Decent Hour”, care abordează problematica ateismului, analizată prin prisma unui medic stomatolog. Australianul Richard Flanagan este nominalizat cu volumul ”The Narrow Road to the Deep North”, ce spune povestea militarilor australieni care, prizonieri de război ai trupelor japoneze, au fost obligaţi să construiască o renumită cale ferată, cunoscută sub denumirea ”Burma railway”. Scriitorul, originar din Tasmania, a scris această carte pentru a-i aduce un omagiu tatălui său, care a supravieţuit acelei tragedii. Mii de alţi oameni au murit însă în timpul respectivului proiect.

Karen Joy Fowler este nominalizată cu volumul ”We Are All Completely Beside Ourselves”, despre o familie din Midwest alcătuită din doi părinţi şi trei copii, dintre care unul cu aptitudini speciale. Neel Mukherjee a fost nominalizat cu romanul ”The Lives of Others”, care începe în Calcutta, în 1967, şi dezvăluie contrastele puternice dintre vieţile membrilor a două familii, una bogată şi una săracă. Activismul politic din acea epocă asigură fundalul necesar pentru portretizarea haosului din viaţa de familie. Scriitoarea Ali Smith a fost nominalizată pentru romanul ”How To Be Both”, ce prezintă două poveşti interconectate - una despre un artist renascentist din Italia secolului al XV-lea şi a doua despre un copil din anii '60 -, iar cititorul are posibilitatea de a decide care este jumătatea pe care doreşte să o lectureze mai întâi.

Cei şase finalişti vor fi recompensaţi fiecare cu un cec de 2.500 de lire sterline. Premiul Man Booker pe 2014 va fi decernat pe 14 octombrie. Ceremonia din acest an va fi difuzată de BBC. Man Booker Prize, unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume, este acordat celui mai bun roman publicat în ultimul an în Marea Britanie, Irlanda şi în statele Commonwealth. Autorul primeşte un cec de 50.000 de lire sterline, dar cel mai important lucru este că acest premiu îi asigură notorietatea mondială şi vânzări-record ale operelor sale. În 2013, Man Booker Prize a revenit scriitoarei neo-zeelandeze Eleanor Catton, pentru volumul ”The Luminaries”. La 28 ani, Eleanor Catton a devenit cea mai tânără scriitoare recompensată cu Man Booker Prize. Printre laureaţii ediţiilor precedente se numără autori celebri, precum Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood, Ben Okri, Hilary Mantel şi Thomas Keneally.