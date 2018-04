Lista scurtă a Wellcome Book Prize - premiul este impresionant!

Un roman care oferă o "descriere impresionantă a dependenţei" şi o poveste care explorează suferinţa din spatele infertilităţii se numără printre operele de pe lista scurtă din cursa pentru premiul literar Wellcome Book Prize, relatează Press Association. Şase titluri au rămas în cursa pentru premiul în valoare de 30.000 de lire acordat anual pentru cărţi care tratează subiecte legate de medicină, sănătate şi afecţiuni. Juriul din acest an a selectat pe lista scurtă un roman, o carte de memorii şi patru cărţi de nonficţiune. Printre cele şase se numără "Mayhem: A Memoir" de Sigrid Rausing, pe care Bryony Gordon, membru al juriului, a numit-o "o descriere impresionantă a dependenţei şi a efectelor sale asupra familiilor".

Debutul "Stay With Me" de Ayobami Adebayo oferă o perspectivă asupra fertilităţii, a familiei şi a efectelor devastatoare ale anemiei falciforme din anii 80 din Nigeria. În cartea "The Butchering Art", autoarea Lindsey Fitzharris evocă lumea sinistră a chirurgiei din epoca victoriană când chirurgul englez Joseph Lister a pus capăt secolelor de suferinţe ale pacienţilor prin introducerea asepsiei. Autoarea Meredith Wadman îşi transportă cititorii în cursa din secolul XX în "The Vaccine Race" prezentând povestea revoluţionară a vaccinului antirubeolic care a oferit de atunci protecţie pentru sute de milioane de persoane din toată lumea.

Mark O'Connell priveşte în viitor în cartea sa "To Be A Machine" investigând mişcarea transumanistă şi utilizarea tehnologiei cu scopul de a prelungi viaţa şi de a extinde capacităţile actuale ale corpului uman.

Cartea "With The End In Mind" scrisă de Kathryn Mannix vorbeşte despre schimbarea de atitudine în faţa fenomenului morţii, care nu ar trebui privit cu nelinişte şi teamă, ci printr-o atitudine deschisă şi prin înţelegere.

Wellcome Book Prize este un premiu literar britanic acordat anual începând din 2009, susţinut de Wellcome Trust. Cartea câştigătoare în 2017 a fost "Mend the Living (aka The Heart)", de Maylis de Kerangal. Numele autorului premiat cu Wellcome Book Prize din acest an va fi anunţat la 30 aprilie.