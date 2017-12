Listă scurtă pentru postul de selecţioner al României

După demiterea lui Victor Piţurcă, directorul general al Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Ionuţ Lupescu, a fost însărcinat să poarte tratative pentru desemnarea unui nou selecţioner. Primul contactat a fost, din cîte se pare, Ion Andone, aflat în acest moment pe banca tehnică a formaţiei din Arabia Saudită, Al Ittifaq. Fostul tehnician dinamovist îşi încheie contractul în mai, dar nu pare tentat să vină la echipa naţională. “Nu mă simt pregătit să vin la naţională”, a explicat Andone. În aceste condiţii, Lupescu s-a reorientat, punîndu-l în capul listei pe Mircea Lucescu, antrenorul lui Şahtior Doneţk, care îşi va încheia contractul în vară. “Este normal ca prima discuţie să o avem cu el. Voi încerca să îl contactez după manşa retur a sferturilor de finală ale Cupei UEFA”, a explicat Lupescu. “Nu vreau să discut în nici un fel despre echipa naţională. Este problema federaţiei! Nici despre Piţurcă nu pot să spun nimic, nu vreau să dau naştere interpretărilor. Mai am contract pînă la finalul lui mai cu Şahtior”, a replicat Mircea Lucescu. Nici antrenorul lui Standard Liege, Ladislau Boloni, nu mai pare interesat de o revenirea la naţională, lăsînd să se înţeleagă că ar prefera să continue la o echipă de club. Liber de contract, Cosmin Olăroiu nu a mai aşteptat să fie contactat de FRF şi s-a înţeles cu o echipă din Qatar, Al Sadd, unde va avea un salariu consistent.

În aceste condiţii, lista s-a scurtat, trei nume de tehnicieni tineri aflîndu-se în atenţia federaţiei. Cea mai tentantă pare varianta Gheorghe Hagi, care este liber de contract şi s-a arătat disponibil să preia cîrma naţionalei. “Regele” ar fi încîntat şi de faptul că are la dispoziţie un an şi jumătate pentru a pregăti viitoarea campanie de calificare, pentru EURO 2012. Şi Răzvan Lucescu nu are piedici în drumul spre postul de selecţioner, chiar dacă se află sub contract cu FC Braşov. Fiul lui Mircea Lucescu are însă o clauză prin care poate pleca oricînd de sub Tîmpa fără vreo pretenţie financiară din partea braşovenilor. În schimb, situaţia lui Dan Petrescu este ceva mai complicată, mai ales că “Bursucul” este implicat în lupta pentru titlu cu echipa sa, Unirea Urziceni. În orice caz, numele noului selecţioner va trebui anunţat pînă pe 10 mai, cînd este programată următoarea şedinţă a Comitetului Executiv al FRF.