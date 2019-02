Listele pentru Europarlamentare seamănă dihonia între USR şi PLUS

Decizia finală referitoare la o listă comună USR-PLUS la alegerile europarlamentare ar putea fi amânată pentru săptămâna viitoare din cauza că nu există încă un acord cu privire la ponderea candidaţilor din partea celor două partide, au declarat surse politice.

Negocierile între USR şi PLUS au loc joi, urmând ca USR să aibă sâmbătă o şedinţă a Comitetului Politic unde vor fi discuţii despre candidaturile pe liste comune la europarlamentare.

Cu toate că o decizie în acest sens ar trebui luată la evenimentul de la sfârşitul acestei săptămâni, hotărârea ar putea fi amânată pentru finalul săptămânii viitoare. Intenţia amânării vine din partea partidului condus de Dacian Cioloş, au explicat sursele citate.

O variantă de lucru dorită de USR a listei comune îi are pe primele trei locuri pe Dacian Cioloş - PLUS, Cristian Ghinea - USR şi Clotilde Armand - USR, potrivit surselor citate.

De cealaltă parte, PLUS ar vrea ca lista comună să fie deschisă de Dacial Cioloş - PLUS, urmat de Cristian Ghinea - USR, apoi Dragoş Pîslaru - PLUS, Dragoş Tudorache - PLUS, Nicolae Ştefănuţă - USR, Vlad Marius Botoş - USR, Ramona Strugariu - PLUS, Vlad Gheorghe - USR, Alin Mituţă PLUS.

Sursele politice au spus, pentru MEDIAFAX, că există discuţii între USR şi PLUS pe această temă, însă acestea sunt mai mult înteţite de orgolii şi „ciolan”. În aceste negocieri USR devine cumva juniorul alianţei pentru lista comună, în sensul în care la numere impare avantajul este al PLUS, la numere pare este egalitate, au precizat sursele menţionate, adăugând că scenariul probabil este să meargă pe avantaj PLUS sau egalitate pentru europarlamentare.

Unele voci din USR susţin că o listă comună la europarlamentare ar duce la obţinerea a 8-9 locuri de europarlamentari. Alţii sunt mai reţinut, estimând că alianţa USR-PLUS la europarlamentare va duce la obţinerea a 5-6 locuri, potrivit surselor citate. Indiferent de discuţiile care există şi de unele nemulţumiri din interiorul USR, cei mai mulţi membri ai partidului înclină în proporţie de 90% spre candidaturi pe listă comună, chiar dacă decizia ar putea fi amânată cu o săptămână.

La finalul lunii noiembrie a anului trecut USR a stabilit lista finală a candidaţilor pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, aceasta fiind deschisă de Cristian Ghinea şi Clotilde Armand. Umătorii pe listă sunt: Vlad Marius Botoş, Vlad Dan Gheorghe, Naomi Reniuţ, Radu Ionuţ Ghelmez, Radu Nicolae Mihaiu, Iulian Lorincz, Adrian Cristian, Camelia Carmen Crişan, Gheorghe Ţăranu, Silviu Gurliu, Teodora Stoian, Alexandru Gabriel Vărzaru.

La finalul săptămânii trecute, membrii PLUS au votat, în cadrul Consiliului Naţional, primii 43 de candidaţi la alegerile europarlamentare. Pe primele cinci locuri sunt Dacian Cioloş, preşedintele formaţiunii, Dragoş Pîslaru, Dragoş Tudorache, Ramona Strugariu şi Alin Cristian Mituţă.