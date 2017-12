Literatură în familie, cu flori şi „gânduri îngăimate”

Un dublu eveniment editorial, emoţionant şi original în acelaşi timp, i-a adus în faţa constănţenilor pasionaţi de lectură, la librăria Diverta din City Park Mall, pe Ioan Criciu şi fiica sa, Mădălina-Camelia Criciu Manolescu, împreună cu cărţile lor: „Când zarzării înfloresc...”, respectiv „Shuttering Thoughts in Shadows’ Play”.

„Romanul „Când zarzării înfloresc...” este un rezultat al reflecţiei asupra iubirii care stă la baza universului şi a relaţiilor umane, pentru că fără iubire nu se poate realiza nimic. Totodată, cartea reprezintă transfigurarea artistică a unei iubiri imposibile”, a spus profesorul de franceză şi limba română Ioan Criciu. Odată trecut hopul debutului literar în volum, Ioan Vasile Criciu a găsit motivaţia necesară de a realiza un al doilea roman, promis şi dedicat mamei sale, „Cătunul din vale”.

Spre deosebire de tatăl său francofon, Mădălina-Camelia Criciu Manolescu se simte mai bine atunci când se exprimă în limba Marelui Will, lucru confirmat şi de celelalte şase romane anterioare, scrise în engleză. Astfel, nici romanul „Shuttering Thoughts in Shadows’ Play” / „Gânduri îngăimate în jocul umbrelor” nu a făcut excepţie de la această regulă.

PASIUNE PENTRU ENGLEZĂ ŞI... MICHAEL JACKSON „Această carte s-a vrut să fie un studiu psihologic de dragoste, între un psiholog şi pacienta sa, ambii cu o viaţă tumultuoasă, cu un background... stâncos. Am scris acestă carte într-o lună, deoarece subiectul a venit pur şi simplu de la sine”, a spus autoarea. „Engleza este pentru mine un fel de a doua limbă maternă, deoarece am început să o studiez din clasa a II-a, din proprie iniţiativă. Este şi meritul părinţilor mei, care m-au susţinut tot timpul. Este o limbă fascinantă. Unul din motivele pentru care am făcut performanţă în limba engleză este Michael Jackson. Datorită lui am vrut să ştiu engleză cât mai bine, să excelez”, a justificat tânăra autoare pasiunea sa pentru limba lui Shakespeare.

În atmosfera de sărbătoare de la librăria Diverta, celor doi le-au fost alături familia, iubitori de literatură, dar şi profesorii Constantin Gâdei şi Corina Hristu, care au prezentat cele două volume.