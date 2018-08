LITORAL! MĂSURĂ RADICALĂ în cazul Zorbas Taverna din Neptun! Vezi detalii!

12:41:33 / 04 August 2018

Pentru VINTILA

Ha! Patronebunul de te-rasa de pe fata plajei. D'le, m'a intrigat ferocitatea patronebunului si locotenentului sau AraBou pe care'i consider teroriști de ciberspațiu. Asteptam de la un nepot specialist in IT Sa'mi spuna de unde posteaza nebunul AraBou. Asa cum am anticipat, criminalul e din Israhatzel!! Si are misiunea sa terorizeze si acest site pana la eliminarea casetei comentariilor. A reusit la Cuget Liber. Dar n'a fost singurul criminal de ciberspațiu ce i'a SPERIAT pe cei de la CL. Si militaratzii-criminali locali i'au terorizat pana cand au eliminat caseta. Militaratzii kustendilii erau criticati aproape zilnic in gazeta. Au înnebunit din cauza criticii si i'au atakkt pe merdialqaedani. --- Din cauza cenzurii IT nu pot scrie cursiv pe telefon. Am gasit singur solutia. Nu stiu prea multe despre IT. Acum scriu pe mail si fac copy-paste. Ha! Samizdatul va fi...ETERN!!