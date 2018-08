LITORAL! Timpi de intervenție mai lungi la ambulanțe! Ce s-a decis?

Serviciul Județean de Ambulanță este în subordinea Ministerului Sănătății, dar achiziția de ambulanțe este făcută prin intermediul Departamentului pentru Situații de Urgență, de către ministrul secretar de stat, dr. Raed Arafat.

Vara, în plin sezon estival, Constanța are nevoie de ajutor în ceea ce privește acordarea asistenței medicale, ajutor atât legat de personal, dotări, cât și financiar, în condițiile în care populația se dublează sau chiar triplează.

"Din informațiile pe care le am, la două tipuri există contestații în Instanță. Din păcate, am început licitațiile înainte să se modifice legea achizițiilor, și atunci procedura de contestare ne ține mult pe loc. Până atunci, au fost detașate echipaje SMURD suplimentare, dar se pare că nu este suficient din ce am constatat aici. Va trebui să detașăm și echipaje de Ambulanță. Din ce am constatat, există timpi de intervenție mai lungi la ambulanțe, și am înțeles că încă nu este afluxul acela mare de turiști. Abia după ce se termină examenele", a declarat ministrul Sănătății.

"Zona operativă a considerat că echipajele SMURD vor putea asigura asistența medicală. N-a fost așa.

Anul acesta am constatat, și îl voi informa pe dr. Rafat; vom lua decizia să detașăm și echipaje din țară. Sunt județe care și-au arătat disponibilitatea de a detașa echipaje aici", a adăugat oficialul. Ea a dat și un termen, de săptămâna viitoare!