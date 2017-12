Litoralul, din nou pe harta internaţională

Pentru litoralul românesc, sezonul estival 2012 înseamnă revenirea la vremurile de glorie, când staţiunile erau pline de turişti străini. După ce, în urmă cu doi ani, binecunoscutul touroperator german TUI a decis să revină pe ţărmul românesc al Mării Negre, în acest an a venit rândul unui alt touroperator german, la fel de celebru, să-şi îndrepte, din nou, privirea către plajele noastre. Este vorba, mai exact, de Thomas Cook - Neckermann, care a inclus litoralul românesc în oferta prezentată turiştilor germani, şi nu numai. Astfel, după o absenţă de şase ani, ieri, pe Aeroportul Internaţional „Mihail Kogălniceanu” din Constanţa au sosit primii 100 de turişti, aduşi de touroperator. „Iubesc România. Am doi copii care au vizitat această ţară şi mi-au povestit numai lucruri frumoase. Este prima mea vacanţă petrecută aici. Mi-am cumpărat sejurul de 14 zile încă din decembrie”, a spus unul dintre turiştii germani, Adela Rezai, care va sta la un hotel din Eforie Nord. Revenirea Thomas Cook se datorează eforturilor depuse de reprezentanţii Karpaten Turism, unul din cei mai importanţi touroperatori români de incoming (turişti străini veniţi în România). „Ca urmare a discuţiilor purtate în ultimii ani, am reuşit, în 2011, să reluăm colaborarea cu Thomas Cook, colaborare ale cărei prime efecte le vedem astăzi (ieri - n.r.), odată cu sosirea turiştilor germani”, a declarat preşedintele grupului Karpaten, George Mărginean.

LITORALUL ROMÂNESC, ATRACTIV La sosirea aeronavei operată de compania aeriană Condor (parte a grupului german), s-a aflat şi Hotel Contracting Manager (directorul responsabil cu contractarea hotelurilor) al Thomas Cook, Alexander Wrede. El a precizat că decizia revenirii pe litoralul românesc a fost una foarte importantă. „Pe timpul verii, România este o destinaţie îndrăgită şi există un potenţial mare de a aduce pe riviera românească turişti străini”, a spus Alexander Wrede. El a adăugat că în oferta Thomas Cook sunt incluse 12 hoteluri, dintre care trei cu servicii all inclusive. Unităţile de cazare se află în staţiunile Mamaia, Saturn, Eforie Nord şi Neptun. „Vrem ca această acţiune să devină o poveste de succes pentru toţi partenerii. Mai sunt multe lucruri de întreprins, multe investiţii de făcut”, a mai spus reprezentantul touroperatorului german, care a adăugat că fără colaborarea hotelierilor de pe litoral revenirea touroperatorului nu ar fi fost posibilă. Pentru sezonul 2012, reprezentanţii Karpaten estimează că vor sosi 5.000 de turişti din Germania, Austria, Polonia şi Cehia. Pentru o vacanţă în staţiunile constănţene, turiştii germani plătesc între 299 de euro de persoană pentru o săptămână în regim de demipensiune şi 650 de euro. Potrivit preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin, în prezent, pe litoral operează toţi marii operatori din Germania: TUI, Thomas Cook - Neckermann, Dertour, ITS şi FTI. Ea a adăugat că revenirea Thomas Cook va însemna dublarea numărului de turişti germani de pe litoral.