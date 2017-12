Litoralul, la capacitate maximă

După cum au estimat reprezentanţii patronatelor hoteliere şi ai agenţiilor de turism de pe litoral, luna august a adus un număr record de turişti la malul românesc al Mării Negre. Şi în weekend-ul ce tocmai s-a încheiat unităţile de cazare de pe litoral au funcţionat la capacitate maximă, peste 160.000 de turişti alegând plajele româneşti. Ca de fiecare dată, cea mai mare aglomeraţie a fost în staţiunea Mamaia, cluburile de noapte atrăgând ca un magnet turiştii dornici de distracţie. Numărul mare de turişti se datorează programelor derulate, de la începutul acestui an, de Asociaţia Litoral - Delta Dunării, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, patronatele hotelierilor de pe litoral şi autorităţile locale. Majoritatea turiştilor aflaţi pe litoral în această lună şi-au achiziţionat vacanţele în cadrul programului „Înscrieri timpurii”, derulat la începutul anului, în perioada februarie - martie. „Jumătate de vară am avut o scădere de 40%, pe urmă de 20%. Am muncit foarte mult pentru promovare, pentru programele speciale. Permanent încercăm să fim flexibili pentru că, în perioadă de criză, flexibilitatea pentru un om de afaceri cred că este esenţială pentru a te putea menţine pe piaţă”, a declarat preşedintele ANAT şi, totodată, şi al Asociaţiei Litoral, Corina Martin. Mulţumită programelor al căror scop a fost atragerea turiştilor din România pe litoral, numărul turiştilor a început să crească considerabil în august. Din păcate, efectele lipsei promovării din partea autorităţilor centrale şi ale dezinteresului manifestat de ministrul Turismului, Elena Udrea, faţă de campaniile de promovare pentru turiştii români (au fost cheltuiţi, în schimb, milioane de euro pentru turiştii străini, fără ca respectivele programe să aibă vreun efect) şi-au spus cuvântul. „Nu vom putea vorbi de venituri mai mari anul acesta faţă de anul trecut, pentru că noi abia suntem în recuperarea pierderilor pe care le-am avut”, a spus Corina Martin.