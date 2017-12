Litoralul nu există în ţara Elenei Udrea

Noul brand turistic al României, intitulat „Explore the Charpatian Garden” (Explorează grădina carpatină), va fi lansat oficial, astăzi, la Expoziţia Mondială de la Shanghai, iar noul logo turistic va avea ca element principal frunza, reprezentând simbolul primordial al naturii, al prospeţimii şi al creşterii. Nici nu s-a lansat brandul şi investitorii din turismul de pe litoral au reacţionat vehement. Mulţi dintre cei implicaţi în turism au spus că „frunza” ar putea reprezenta „acoperirea părţii ruşinoase a turismului”. Hotelierii şi-au exprimat nemulţumirea cu privire la faptul că cei de la Ministerul Turismului nu au cuprins în acest brand de ţară turismul litoral. În avionul care a plecat la Shanghai nu se regăseşte niciun agent de turism de pe litoral. Sunt investitori din toată ţara, mai puţin din zona de litoral. Conform unor surse, noul logo este realizat pe un fond albastru cu trimitere spre turismul balnear şi de întreţinere. La luarea deciziilor se pare că au fost avute în vedere unele studii de piaţă şi sondajele realizate de Ministerul Dezvoltării, care au arătat că principalele produse turistice ale României sunt turismul în natură, pachetele tip city break, turismul rural, circuitele culturale, turismul activ şi de aventură, turismul balnear şi turismul religios. Pe litoral, investitorii în turism cataloghează studiile Elenei Udrea ca fiind porcării în spatele cărora se ascunde realitatea conform căreia ministresa nu suportă faptul că administraţia de la Constanţa este condusă de politicieni ai altui partid decât al dânsei, aşa încât aceasta preferă cu totul şi cu totul alte zone decât litoralul, de parcă această parte a ţării nu ar exista. Cum poţi să nu cuprinzi litoralul printre principalele produse turistice ale României în condiţiile în care litoralul are 60% din capacitatea de cazare a ţării? Campania de promovare este finanţată din fonduri europene, cu peste 75 de milioane de euro până la finalul anului 2013. Pentru campania „Land of choice”, în 2009 s-au cheltuit 1,5 milioane de euro. Lipsa litoralului din brandul de ţară a fost comentată şi de primarul Constanţei, Radu Mazăre: „Litoralul l-a votat pe Băsescu cu bună ştiinţă, care a pus-o la Ministerul Turismului pe Elena Udrea, femeia de la curtea regelui. Iată că litoralul este neglijat!”. Mazăre a adăugat că problema nu este că Udrea este ministru, dar aceasta nu îi lasă nici pe alţii să facă treabă astfel încât litoralul să poată concura cu adevărat cu staţiuni de renume. Primarul a amintit că Elena Udrea a împiedicat aprobarea PUZ-ului pentru Mamaia, dar şi de faptul că municipiul Constanţa nu are o şosea de coastă, tot din cauza actualei puteri. „Avem un capital extraordinar pe litoral. Ruşii, arabii şi alţii sunt înnebuniţi să vină la distracţie. Numai că, să aduci un arab în România durează o lună. Ca să aduci ruşi e iarăşi o aventură, pentru că ruşii nu sunt nişte „sărăntoci” care stau şi fac cozi la ambasadă pentru o viză de venire în România”, a declarat Mazăre. El s-a referit şi la infrastructură, în condiţiile în care nu există autostradă până la Constanţa, iar călătoria cu trenul durează peste şapte ore. „Când am vrut să construim o şosea de coastă cu bani europeni mi s-a spus că distrugem ecosistemul. Mai nou, în timp ce Udrea este în China, trei investitori chinezi sunt la Constanţa, interesaţi să cumpere Cazinoul, pentru a aduce turişti străini. Însă pentru ministrul Turismului litoralul nu este important! Asta este viziunea portocalie despre turism”, a spus primarul.