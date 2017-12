„Litoralul pentru toţi“ - cu 20% mai mulţi turişti

Programul „Litoralul pentru toţi” se încheie, iar cei care doreau să-şi petreacă la mare o vacanţă mai ieftină în condiţii de cazare mai bune vor fi nevoiţi să mai aştepte. Desfăşurat în perioada 3 mai - 14 iunie, programul „Litoralul pentru toţi” a fost destinat turiştilor care doreau să-şi petreacă un sejur de şase nopţi la mare în extrasezon, atunci când staţiunile şi plaja sunt mai libere, dar totuşi calde, implicând reduceri semnificative la tarifele de cazare. După 14 iunie, hotelurile de pe litoral ies din perioada tarifelor sociale, iar hotelierii sunt liberi să majoreze preţurile. Cei care au profitat de vacanţă prin proiectul „Litoralul pentru toţi” au putut petrece o săptămână la mare plătind între 160 şi 600 lei de persoană pentru şase nopţi de cazare, cu sau fără mic dejun. Preţurile sejururilor All Inclusive ajungeau până la cel mult 1.000 de lei de persoană, la hoteluri de 3, 4 şi 5 stele. De la 1 iulie vor fi aplicate creşteri de preţuri, însă vârful scumpirilor va fi după 15 iulie, când, timp de o lună, cazarea la mare va fi cea mai scumpă din tot sezonul, diferenţele de preţ putând fi de peste 35% faţă de perioada actuală. De la 15 august şi până la 1 septembrie, preţurile vor începe să scadă treptat, hotelurile pregătindu-se pentru cea de-a doua sesiune a „Litoralului pentru toţi”, care este programată între 1 septembrie şi 15 octombrie. „Anul acesta s-au înregistrat cu 20% mai multe vânzări faţă de anul trecut pentru programul „Litoralul pentru toţi”. Vânzările sejururilor All Inclusive au mers foarte bine şi am avut chiar turişti din Polonia care s-au înscris în proiect”, a declarat preşedintele Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului „Litoral-Delta Dunării”, Corina Martin. „Preţurile se vor majora la recepţiile hotelurilor, dar depinde de deciziile fiecărui hotelier. A apus moda când Ministerul impunea unele tarife pentru serviciile de cazare. Pentru că începe vacanţa de vară, de obicei cresc preţurile cazării la recepţiile hotelurilor, dar nu şi la agenţii”, a spus Corina Martin, îndemnându-i pe cei care vor să beneficieze de preţuri bune şi în perioada de vârf a sezonului să apeleze din timp la serviciile şi ofertele agenţiilor de turism.