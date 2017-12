Litoralul românesc cîştigă în lupta cu cel bulgăresc

În acest an, pe litoralul românesc vor sosi aproximativ 1,4 milioane de turişti, dintre care 100.000 de străini, în creştere cu circa 20% faţă de nivelul de anul trecut. Potrivit Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), liderul la vînzări rămîne staţiunea Mamaia, cu un grad de ocupare de 100% în această perioadă. Pe locurile următoare se află Saturn, Eforie Nord, Neptun, Jupiter, Costineşti, Venus, Olimp, Cap Aurora, Mangalia şi Eforie Sud. „Începînd cu iulie, circa zece hoteluri de pe Litoralul românesc operează în regim all inclusive, la preţuri identice sau chiar mai mici decît la hoteluri de aceeaşi categorie din Bulgaria. Aceste hoteluri sînt amplasate în Mamaia, Costineşti, Neptun, Jupiter şi Saturn”, au declarat reprezentanţii ANAT. Potrivit asociaţiei, în vîrf de sezon, un sejur printr-o agenţie de turism costă 446 de euro de persoană la un hotel de patru stele în Nisipurile de Aur (Bulgaria), incluzînd şapte nopţi all inclusive, şi 423 de euro la un hotel din Mamaia, cu aceleaşi standarde şi servicii (4 stele all inclusive). De asemenea, un loc în cameră dublă cu jacuzzi, cu mic dejun inclus, costă 455 euro pe săptămînă la un hotel de 5 stele din Mamaia şi 499 de euro cu demipensiune la un hotel de 5 stele din Nisipurile de Aur. În acelaşi timp, agenţiile de turism declară că un hotel de 5 stele all inclusive din Saturn are un tarif de 480 de euro de persoană în vîrf de sezon, această ofertă fiind mai ieftină decît oferte similare din Bulgaria. “Menţionăm că, pentru toate ofertele, preţurile scad cu 20-40% după 20 august şi pînă la finele lunii septembrie”, mai spun oficialii ANAT. Aceştia recomandă turiştilor să achiziţioneze sejururi pe Litoral prin agenţiile de turism şi nu direct de la recepţia hotelurilor. “Preţurile la recepţie sînt mai mari cu 30-50%, iar hotelierii pot avea dreptul de a mări atît cît doresc tarifele la recepţie, pentru camerele necontractate de agenţiile de turism, potrivit cererii”, au mai declarat reprezentanţii ANAT.