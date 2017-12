Litoralul românesc, destinaţia preferată a turiştilor

Deşi, anul acesta, preţul sejururilor a crescut, turiştii nu renunţă şi aleg să îşi petreacă vacanţele în ţară sau în străinătate în număr mai mare faţă de anul trecut, pe primul loc în preferinţele lor aflându-se şi anul acesta litoralul românesc. Conform unui studiu al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din România (ANAT), în primul trimestru al lui 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, pentru destinaţiile interne s-a constatat o creştere cu 5% pentru rezervările early booking, cu 50% pentru programul „O săptămâna de refacere” şi cu 100% pentru programul “Zile gratuite de vacanţă”. În ceea ce priveşte creşterea pe zone, se observă la sejururile interne un plus de 7% pe litoral, 30% pe zona Crişanei, 20% pentru Transilvania, 10% pentru Bucovina şi 30% pentru Muntenia. Maramureşul a marcat tot un plus de 30%, în timp ce Oltenia şi Banatul au înregistrat o creştere de 5%. “Principala destinaţie preferată de turişti a rămas şi de această dată litoralul românesc. Rezervările pentru staţiunea Mamaia reprezintă jumătate din totalul vânzărilor şi au înregistrat un plus de 2% faţă de anul trecut. Plusul se poate observa mai bine în restul staţiunilor de pe litoral, excepţie făcând Olimp”, a declarat preşedintele ANAT, Lucia Nora Morariu. Destinaţiile externe cele mai căutate, în ordinea volumului de vânzări, au fost Turcia, apoi Grecia, Spania, Italia, Franţa, Austria şi Emiratele Arabe, Marea Britanie şi Muntenegru. Totodată, cele mai dinamice destinaţii externe, cu creşteri de peste 50%, au fost Mexic, Belgia, Israel, Malta, Cuba şi Statele Unite. Preţul sejururilor a crescut cu 5%, ajungând la o valoare medie a pachetului achiziţionat de 638 lei pentru destinaţii interne şi 1.578 lei pentru cele externe. “În ceea ce priveşte valoarea medie a pachetului achiziţionat, putem spune că, pe destinaţiile interne, aceasta a fost de 638 lei, mai mult cu 5% faţă de anul trecut, iar pe cele externe, valoarea medie a pachetului a fost de 1.578 lei, crescând cu 4%”, a adăugat Lucia Nora Morariu.