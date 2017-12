Litoralul românesc, destinaţia-vedetă a sezonului estival 2014

Bugetul mediu alocat de turişti pentru o vacanţă în ţară se situează între 270 şi 370 de euro de familie, în timp ce pentru destinaţiile externe se cheltuiesc în medie 750-950 de euro, potrivit datelor prezentate de ANAT după târgul de turism care s-a desfăşurat, între 14 şi 17 noiembrie, la Romexpo. Potrivit ANAT, peste 16.000 de persoane au vizitat Târgul de Turism al României, la care au participat aproximativ 200 de companii din ţară, dar şi din Austria, Bulgaria, Egipt, Germania, India, Indonezia, Iordania, Israel, Italia, Turcia şi Ungaria. „Şi această ediţie ne-a reconfirmat interesul românilor pentru achiziţionarea produselor turistice în regim de „early booking“, concept care a atins maturitatea şi pe piaţa din România. Chiar dacă perioadele de concediu s-au mai scurtat şi bugetele sunt mai austere decât în anii trecuţi, românii nu renunţă la concedii şi apelează chiar la instrumente financiare care le vin în ajutor cu opţiunea de a strânge banii lunar, timp de un an, pentru a-şi petrece vacanţa dorită“, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT). La reducerile „early booking“ s-au adăugat discounturi şi reduceri „instant booking“ (strict pe perioada târgului), acestea fiind cele mai căutate de vizitatori. Reducerile de până la 40% atât pe destinaţiile interne, cât şi pe cele externe i-au încurajat pe vizitatorii aflaţi la târg fie să cumpere o vacanţă, fie să-şi rezerve una. Destinaţiile interne cele mai vândute pentru iarna 2013-2014 au fost cele de ski, staţiunile montane şi de agroturism, destinaţii precum Valea Prahovei, Poiana Braşov, Bucovina etc. Litoralul românesc se prefigurează a fi din nou destinaţia-vedetă a sezonului estival următor, fiind cel mai solicitat produs turistic intern şi cel mai vândut produs în sistem „early booking“. Cele mai dorite vacanţe în străinătate au rămas, la fel ca în anii anteriori, Turcia, Grecia, Bulgaria şi Spania. Agenţiile de turism membre ANAT preconizează o creştere a vânzărilor pentru Grecia, atât pentru destinaţiile tradiţionale, cât şi pentru Grecia de Vest. Turcia va avea o creştere mai ponderată în 2014, deşi Antalya rămâne cea mai cerută destinaţie. La târg nu au lipsit cererile pentru destinaţiile exotice, cumpărate în regim de „early booking“, precum Mexic, Maldive, Dubai, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, Punta Cana (Republica Dominicană) etc. De interesul vizitatorilor s-au bucurat şi produsele turistice de tip „city break“, Barcelona, Viena, Praga, Istanbul şi Dubai fiind cele mai cerute.